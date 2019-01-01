闪亮登场 拉姆塞：穿上尤文球衣非常自豪

这位前阿森纳球星在周六的友谊赛中首次为他的新俱乐部出场，他希望保持健康。

阿隆·拉姆塞表示，在尤文图斯对阵特列斯蒂纳的友谊赛中上演处子秀后，他“非常自豪”。

拉姆塞首次代表意甲冠军尤文图斯出场，这是他在2018-19赛季末以自由球员身份离开阿森纳后的第一次出场——这位威尔士中场在周六1-0获胜的比赛中替补出场。

这名28岁的球员自4月份以来一直因腿筋受伤而缺阵，但在比赛结束前20分钟，拉姆齐换下了贝尔纳代斯基。

“我感觉很好。我已经进行了很好的恢复，所以我希望现在我能保持健康，尽我所能帮助球队。”拉姆塞说：“我很高兴能成为意大利足球的一份子，体验意大利联赛。我们将在周六开始，所以我期待着那一天，我的第一场比赛。我真的很期待。穿上这件著名的球衣对我来说是一个非常自豪的时刻。我很高兴今晚能出场几分钟。我一直在努力恢复健康，希望现在我能保持健康。我的身体现在很好。我一直很努力，我知道除了今晚，我没有上场的时间，但是我感觉身体很好。到那里要打几场比赛。我想我有一个很好的季前赛。我们有了一位新教练，他给了我们自己的想法。我们一直在适应这一点。我认为球队现在状态很好，希望我们能有一个非常成功的赛季。我们在某些战术上一直很努力，我认为他想为球队做得更好，我们已经把这一点付诸实践了几次。”我们非常有信心。”

拉姆塞将要与很多球员来争夺他在球队中的位置，在周六的比赛中，尤文已经让皮亚尼奇、赫迪拉和拉比奥成为首发三中场。

俱乐部将在下周六对帕尔马的比赛中开始他们的意甲赛季。