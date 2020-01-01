门迪：转会皇马曾让我害怕 我与马塞洛的关系并未破裂

这位法国国脚表示在加盟皇马之前，自己曾非常担心，但他也表达了对齐达内欣赏的惊喜并解释了与马塞洛的不和传闻。

费兰·门迪表示他曾对转会到皇家马德里感到害怕，但是他觉得目前自己在西甲豪门已经适应得很棒了。

这位左后卫是在2019年6月从里昂转会到圣地亚哥·伯纳乌球场的，初始转会费达到了4800万欧元。

这位25岁的球员在上赛季的25场西甲比赛中首发了19场，在马塞洛因伤缺阵的情况下，他已经在本赛季前两场西甲比赛中首发登场。

其他球队

门迪表示，适应这家西甲豪门俱乐部的生活并不容易，他也承认自己当初对是否加盟齐达内的球队心存疑虑。

在接受Telefoot采访时，门迪坦承：“当初我对签约皇马感到非常担心，毕竟来到这支球队，现实生活很复杂，但我已经适应了，我发现在这里一切都很顺利。”

“来到这家俱乐部的压力很大，转会到这样的俱乐部是很复杂的。”

这名法国国脚很高兴听到齐达内想把他带到马德里的消息，同时他否认了与马塞洛的竞争使这两名边后卫关系恶化的说法。

“这是齐祖，能得到他的赏识让人受宠若惊。他是一名传奇。他和我说了他的想法，比如如何使用我，出场和替补的问题，而我则希望能够抓住这宝贵的机会。”他补充道。

“我不认为我取代了马塞洛的位置，实际上，我们之间的关系很好。他给了我很多建议，特别是关于传中的问题。多亏了他的建议，我才得以进步。”

马德里上赛季获得了西甲冠军，但在欧冠16强中以总比分4-2负于曼城，被淘汰出局。

门迪表示皇马这个赛季的目标是为自己的奖杯柜里再添加一座西甲冠军，并希望在他把注意力转向欧洲杯之前在欧洲赛场上一路走下去。

“我希望能够再次赢得联赛，并在欧冠中走得更远。我想为皇马赢得所有冠军，在国家队也是如此。”

皇家马德里已经在本赛季的头两场西甲比赛中获得了4分，他们将在周三主场迎战巴拉多利德。