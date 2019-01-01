门迪警告：冠军争夺还在继续 曼城会拼尽全力

卫冕冠军以9分落后英超领头羊，但他们的后卫坚持认为竞争还在继续。

门迪警告利物浦，曼城不会不战而退。

在本赛季刚过去的13场比赛中，利物浦在积分榜上与去年的冠军之间已经拉开了9分的差距。

曼城本可能在周六与切尔西的比赛后继续落后，但他们奋起直追，以2-1逆转取胜，门迪相信这体现了冠军的精神。

“现在我们仍然是冠军，所以我们将战斗到最后，把冠军留在家里，比赛还没有结束。”法国后卫说。

“我们还有很多比赛要打，所以我们会尽我们最大的努力，我们会看到的。如果最后利物浦赢得了冠军，我们会说恭喜，但是曼城会继续战斗。”

“我们需要为每一场比赛奋斗，我们需要保持专注。一切都可能发生。”

“如果我们(输给切尔西)，我们的差距会更大，所以一切都有可能发生。这取决于每个周末，我们必须做好准备，因为我们不知道未来会发生什么。”

利物浦保持了他们令人印象深刻的状态，在他们2-1战胜水晶宫的比赛中，罗伯托·菲尔米诺在第85分钟的时候在塞尔赫斯特公园打进致胜一球。

克洛普的球队在本赛季第85分钟或更晚的时候共计攻入7球，比任何一支英超球队都多。

但是门迪强调，曼城球员不会因为利物浦不可思议的避免失分的能力而感到沮丧。

“他们可以提前得分，也可以在终场前得分，但比赛结束后，他们都能得到三分。”他补充道。

“所有的球员和教练都会关注这件事，因为它更重要。我们不能考虑其他球队。”

“他们做得很好，但我们赢了，这是更重要的事情。”

“我知道他们现在是第一，但是利物浦还有很多比赛要打。如果我们做得好，我们将在赛季末看到积分榜上的位置的变化。”