门迪：冠军联赛不同英超 对皇马曼城会火力全开

这位法国后卫说，在欧洲对阵白衣军团时，英超冠军的国内表现并不重要。

门迪表示，尽管本赛季在英超联赛中表现不佳，但曼城将在冠军联赛中对阵皇家马德里时做好迎接挑战的准备。

周六，曼城在伊提哈德球场2-2战平水晶宫，这一结果使得他们落后领头羊利物浦13分，而利物浦还比他们竞争对手少赛两场。

瓜迪奥拉的球队已经比他们整个2018-19赛季多丢了5分，在23场比赛中输了5场，平了3场。

对于曼城来说，连续三次获得联赛冠军的可能性非常小，但是他们在其他三项赛事中仍然表现强劲。

蓝月亮即将迎来另一场联赛杯决赛，他们已经在足总杯第四轮中获得了一席之地，但现在他们的主要目标是欧洲的荣誉。

曼城有一场对阵皇家马德里的欧冠16强的比赛值得期待，两队第一回合的比赛将于2月26日在伯纳乌举行。

门迪本赛季已经为英格兰冠军出场18次，他相信无论他们在国内的位置如何，他们都将在欧冠比赛中激情四射。

“那将是另一个赛事——冠军联赛，重要的比赛。”他说。

“每一场比赛都很重要，但每个人都知道所有人会观看这场比赛，所以你心里会有一种感觉，那种气氛，你如何来到这场比赛，一切都会让你兴奋起来，然后火力全开。”

当被问及曼城是如何处理在联赛中远远落后利物浦的失望时，门迪补充道：“我们处理得很好。当另一个团队做得很好的时候，你不能感到沮丧或生气。”

“我们知道当你开始新赛季的时候，在赢得联赛冠军之后，你必须赢得大部分比赛。这是事实，没有人可以抱怨——他们(利物浦)是一支优秀的球队，一支强大的球队，他们一直在取得胜利，所以在我们的更衣室里，我们试着关注我们自己。”

“所有人都说曼城完蛋了，我们完蛋了。他们想说什么就说什么——我们只需要继续关注我们自己，踢好我们的足球，赢得比赛，战斗到联赛结束。”

“当你连续赢得两个冠军，甚至只有一个，下个赛季就不容易了。我们看到过其他赢得鬼片冠军的球队并没有在第二个赛季再次进入冠军联赛——他们是在欧罗巴联赛。”

“我们赢得了我们的第一个冠军，然后又赢了，现在我们仍然是第二或第三。在英超联赛中，这并不容易——每支球队都在战斗，并且相信自己能够有所作为。

“这就是为什么联赛是一个梦想，我们很享受它。我们不知道发生了什么，但每个球员都试图为球队付出一切。”

曼城将在周二回到英超赛场，届时他们将客场挑战谢菲尔德联队。