门德斯：C罗是史上最佳球员 但最好的他还未来临

葡萄牙球星已经从他的经纪人那里得到了一些好评，这是他又一个重要的里程碑。

刚刚打进职业生涯第700粒进球的克里斯蒂亚诺··罗纳尔多被经纪人门德斯称之为史上最佳球员。

周一，在葡萄牙1-2输给乌克兰的2020年欧洲杯预选赛中，这位尤文图斯前锋在门前完成了他的里程碑进球。

凭借又一项记录，C罗得到了门德斯的叫好，后者相信34岁的他会是最好的。

“他是有史以来最强大的，对他来说，最好的还在等着他，他会穿着尤文的球衣到达那个时刻。”门德斯告诉都灵体育报。

“这些数字并没有撒谎，也没有说明克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是如何以压倒性的方式打破记录的，这让他成为了足球史上最好的球员，与第二名相比有很大的不同。”

“无论是在英格兰、西班牙还是现在的意大利，以及葡萄牙国家队，他在所代表的不同俱乐部所取得的一切成就都归功于他。而事实是，有了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，葡萄牙已经踢了三场决赛，赢了两场。”

在为俱乐部和国家队打进了他的第700个进球后，罗纳尔多承认这是一个重要的里程碑。

“不是所有人都能达到这个数字，”他告诉记者。“感谢我的队友、同事和教练，是你们帮助我成长为现在的我。

“纪录是自然产生的——我没有去找它们，而是它们在找我！没有痴迷，它们自然就会发生。”

C罗最近为葡萄牙打入的进球使他的国家队进球数达到95粒，仅比伊朗前锋阿里·达伊创下的国家队进球纪录少14粒。

尽管罗纳尔多在进球面前依然表现出色，但他似乎也注定要打破这一纪录，而代伊最近表示，他并不担心失去荣誉的可能性。

“记录是用来打破的;轮到我的时候我就这么做了，下次就轮到别人来打破我的纪录了。这不是什么大问题。

“不，我为什么要生气呢?罗纳尔多是一位伟大的球员，在足球界享有许多荣誉。他现在状态很好。”