门德斯：C罗可能会在尤文图斯结束职业生涯

这位五次金球奖得主将在明年2月年满35岁，他的经纪人相信他可能会在意大利冠军球队完结他的职业生涯。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的经纪人豪尔赫·门德斯表示，这位葡萄牙超级巨星可能会在目前的尤文图斯俱乐部结束他的职业生涯。

这位前皇家马德里前锋与斑马军团的合同将持续到2022年，届时他将年满37岁。

门德斯说他的明星客户在都灵很开心，并不想离开，这意味着他可以在意大利的顶级联赛结束辉煌职业生涯。

这名备受瞩目的经纪人还特别提到了主教练毛里齐奥·萨里，他赞扬了萨里，尽管有报道称，C·罗纳尔多两次被萨里换下场，导致教练和球员之间产生了裂痕。

“在尤文图斯他很开心，有一个出色的教练。”豪尔赫·门德斯告诉天空体育：“是的，他可能会在尤文图斯结束他的职业生涯——他已经签了一份合同。”

萨里有时不愿意让C·罗纳尔多、保罗·迪巴拉和冈萨罗·伊瓜因三人同时上场，经常让后者中的一人与C·罗纳尔多并肩上场，身后还有费德里科·贝尔纳代斯基。

这位意大利教练似乎不愿意把这三位球星放在一起，但门德斯坚称这是教练的决定，不会影响C·罗纳尔多在俱乐部的快乐。

“和迪巴拉和伊瓜因组成三叉戟？萨里（将决定）。”

门德斯还提到了C·罗纳尔多连续两年未能获得金球奖，分别输给了他的前队友卢卡·莫德里奇和老对手莱昂内尔·梅西，后者获得了他的第六个金球奖——比这位尤文图斯前锋的五个还要多一个。

经纪人认为他的客户应该在过去两年中的至少一年里获得该奖项，但他表示，这种“不公平”只会激励这位34岁的球员更加努力，并在明年赢得该奖项。

“在过去的两年里，他至少应该赢得一次（金球奖）。这是不公平的，克里斯蒂亚诺只想着下赛季的胜利。”