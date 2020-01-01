门德斯踢伤内马尔遭遇死亡威胁 里昂主帅怒斥球迷恶行

这位巴西同胞的家人在社交媒体上成为了愤怒粉丝的攻击目标，让他的妻子担心他们的幸福。

里昂中场蒂亚戈·门德斯的妻子凯利·门德斯和他的教练鲁迪·加西亚透露，门德斯因伤及巴黎圣日耳曼球星内马尔一事而遭遇了死亡威胁。

周日巴黎圣日耳曼在王子公园球场0 - 1不敌劲敌里昂，而内马尔本人也因巴西同胞蒂亚戈·门德斯的拼抢而被担架抬出了球场，这让人开始担心巴西头牌可能会因此而长期缺阵。

扫描结果显示，他的伤势并没有预想的那么严重，但这并没有阻止这位里昂球员和他的家人成为社交媒体上内马尔球迷辱骂的目标。

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本周早些时候，蒂亚戈的伴侣凯利向媒体透露了一条这样的信息，上面写道:“如果内马尔出了什么事，你将付出生命的代价。你和你的家人，一个接着一个。”

里昂主教练加西亚随后公开谴责了那些应该对此负责的人，并为球员在场上的行为进行了辩护，他声称蒂亚戈当时的眼睛只盯着球，而伤到内马尔只是因为双方运气都比较不佳。

“蒂亚戈收到了很多死亡威胁，这些威胁不应该存在，”这位56岁的前罗马老板在新闻发布会上表示。“今天，我们允许自己轻易地对球员进行侮辱或说出这些可怕的话。”

蒂亚戈·门德斯因为这次犯规而被罚下场。我不喜欢那些流言蜚语，他是冲着球去的，只是很不幸，踢伤了内马尔。”

与此同时，内马尔的父亲呼吁裁判们应该给他的儿子更多保护，因为他认为对方球队会轮流对其进行攻击，以让他受伤下场，或者去扰乱他的节奏，更是在同时避免受到裁判的红黄牌处罚。

他表示:“为什么不从一开始就禁止这一切，从第一次犯规开始就进行处罚，为什么非得等到第七次、第八次、第九次犯规呢?”

“我们没有在整场比赛中采取必要的措施，内马尔像往常一样遭受对手的轮番犯规，而且总是以暴力犯规的形式。”

“这从侧面鼓励了这类行为。如果这种事情继续下去，足球真的会损失很多。”

“受害者被指责有过错的情况还要持续多久?”