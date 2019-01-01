门将首发之争 勒夫：特尔施特根会有机会的

巴塞罗那人在国际比赛日上被挤上了替补席，但教练承诺他将会有机会大放异彩。

德国队主教练勒夫日前表示，他将会给这名27岁的门将机会，以化解此前的争议——有关勒夫没有选择巴萨门将马克-安德烈·特尔施特根，而是选择了拜仁慕尼黑的曼努埃尔·诺伊尔。

关于哪位门将更强，有一场激烈的争论。许多批评人士认为勒夫选择了较弱的诺伊尔作为首发择。诺伊尔曾被认为是世界上最好的门将之一，但自从2017年受重伤以来，他的地位已经有所下降。

与此同时，特尔施特根在国家队只出场了22次，远远落后于他的主要竞争对手——曾代表国家队出场90次。

勒夫承认他在选择首发门将上有一个困难的任务，他告诉诺坎普的门将他的时代将会到来。

“我们都很高兴能有两个世界级的门将，诺伊尔和特尔施特根。凯文·特拉普和贝恩德·雷诺也有出色的表现，”他告诉《图片报》。“很明显，每个人都雄心勃勃，想要上场。我们需要并且希望在国家队中出现这种情况。”

“安德里亚斯·科普克和我将坚持我们的承诺，马克会得到他的机会。我们完全理解他的失望，但事实就是这样——只有一个人能上场。我们想让他在六月份上场，但不幸的是他当时受了轻伤。诺伊尔最近表现很好。他是我们的队长。”

德国在2018年世界杯小组赛中负于墨西哥和韩国后在小组赛惨遭淘汰，目前正处于重建阶段。

勒夫得到了德国足协的支持，尽管他们在包括世界冠军法国队和荷兰队在内的小组中遭遇了国联降级，但他们在2020年欧洲杯资格赛中令人鼓舞地有所反弹。

德国目前在C组排名第一，五场比赛赢了四场，其中包括3月份3-2战胜荷兰队。

然而，在最近的一场比赛中，他们在下半场成为了橙衣军团的受害者，他们在汉堡以2-4失利，但在贝尔法斯特以2-0战胜了北爱尔兰。