门将教练：阿利森已经用欧冠偿还了巨额转会费

巴西人在安菲尔德度过了一个令人印象深刻的处子赛季，他帮助红军在欧冠战胜托特纳姆的比赛后从而完成了偿还。

利物浦守门员教练约翰·阿克特伯格表示，在巴西人帮助球队获得欧冠冠军后，俱乐部已从他们对阿利森的巨额投资中获益。

红军去年夏天以6700万英镑(8600万美元)的价格从罗马购买了这名门将，此前他们在去年的冠军联赛决赛中输给了皇家马德里，当时的门将卡利乌斯犯下了两个致命的错误。

周六，克洛普的球队2-0击败托特纳姆，14年来首次问鼎欧冠冠军，这也是他们历史上第六次问鼎欧冠冠军。

阿利森在利物浦的处子赛季中踢满了英超和欧冠的每一分钟，他在英超联赛中21场零失球打破了俱乐部单赛季的最多的零封记录。

这名26岁的球员在他们通往欧洲赛场的成功之路上所扮演的角色给阿克特伯格留下了深刻的印象，这名教练相信他已经证明了自己是世界上在门将位置上最好的球员之一。

“难以置信的是，他在困难的情况下保持冷静，他的扑救，他带领球队度过了压力时刻，”阿克特伯格说。

“他在几场比赛中就做到了：战胜那不勒斯晋级淘汰赛，战胜巴塞罗那晋级决赛。你还能说什么？”

“你不能训练自己去决策一切，但是你可以训练并努力做好准备，但他在英国的第一年所做的一切是如此令人难以置信。”

“同样，在高压下保持冷静也是学不出来的，这是自然的。在训练中，你可以准备在比赛中会发生什么以及会遇到什么情况，但是决策，什么时候会发生，什么时候需要保持冷静，这些你都能从他的身上看到。”

“我们买了一个很贵的守门员，但他用奖杯做出了补偿，他在其中扮演了重要的角色。”

他补充说道：“总有一些事情他可以改进，但他本赛季的表现可能是世界上最好的之一。他已经向我们充分展现出来了。”

“他为自己树立了一个标准，并试图再次超越它，因为这是作为一名球员，你必须创造的驱动力，总是要变得更好。”

当阿利森在安菲尔德成为明星球员的时候，卡利乌斯现在在贝西克塔斯效力，由于在去年的决赛中的糟糕表现，他被租借到土耳其两年。

“这就是足球。对一个人来说很艰难，但对另一个人来说就会很棒，这是真的。”他说。

“工作人员和球员们都在拼了命的努力工作，我们必须再来一次。”

“你不能评论老板的投资，因为这也有帮助。希望我们能继续保持下去，争取赢得下一个冠军。”