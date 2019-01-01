门将交换 利物浦或将卡利乌斯送到不莱梅

据报道，利物浦可能将洛里斯·卡利乌斯出售给云达不莱梅，并得到一名新的替补门将作为交易的一部分。

卡利乌斯本赛季被租借到土耳其豪门贝西克塔斯两年，但他的合同并没有按计划执行，有传闻说他的合同可能会提前终止，工资也没有支付，现在又有传闻说贝西克塔斯希望在下个赛季前将他出售。

在上赛季欧冠决赛输给皇家马德里后，这位德国人在利物浦的职业生涯实际上已经结束，预计他将在今年夏天永久离开安菲尔德。

然而，这将使得利物浦在转会市场上寻找一名替代者，前提是西蒙·米尼奥莱离开，而赫尔城的老门将大卫·马歇尔最近也与之联系在一起。

土耳其媒体Fotosport报道了最新的情况，声称云达不莱梅的门将帕夫伦卡受到了克洛普的兴趣，夏季转会的可能性很大。

贝西克塔斯的董事会显然在密切关注利物浦和云达不莱梅之间的谈判，因为这两家俱乐部之间涉及卡利乌斯的潜在交换协议对德甲球队很有吸引力。

贝西克塔斯仍然希望卖掉这名25岁的球员，因为他的工资很高，富勒姆的法布里有可能取代卡利乌斯，卡利乌斯将以球员加现金的形式被送到不莱梅。

帕夫伦卡是德甲最好的门将之一，他从布拉格斯拉维亚转会而来，有消息称他不太可能接受一个替补的位置，因为阿利森在利物浦的位置很明显是一号门将。