长江后浪推前浪 马塔期待曼联新援们表现惊人

红魔增加了两名21岁的球员，队中年长球员赞扬了他们和其他四名年轻的本土球员。

据中场球员胡安·马塔说，新签入的丹尼尔·詹姆斯和亚伦·万-比斯萨卡渴望证明自己，并在曼联发挥重要作用。

在上赛季联赛第六名的失利后，曼联主帅索尔斯克亚将注意力集中在引进年轻的英国人才上，希望能够重返冠军联赛。

据报道，詹姆斯于今年6月从斯旺西城以1500万英镑的价格加盟，而万比萨卡紧随其后，以5000万英镑的价格加盟水晶宫。

两名同为21岁的新人在过去的一周一直在和他们的新队友一起训练，马塔说他们已经很好地适应了。

“从一开始你就能看出来——他们都有自己的特点，”他在曼联官方应用的一次采访中说。“万-比萨卡以前在英超踢过球，詹姆斯在斯旺西干得很出色。”

“希望他们能给带来我们很多。他们非常重要，因为他们非常年轻，非常渴望为俱乐部奉献自己最好的东西。”

青训球员如钟塔西、加纳、格林伍德和戈麦斯也是曼联季前赛澳大利亚和亚洲之行的一部分。

今年6月，马塔与红魔签下了一份为期两年的新合同，直到他33岁。

“我不得不说，首先他们是非常好的人，”他说。“有时候，当你像他们这么大的时候，你可能会有点失去理智，认为自己是一个比实际请款里更好的球员，或者更强大的球员。

但他们四个人都非常冷静，非常谦逊。他们正在尽最大的努力。我真的很喜欢他们的个性和球员。这就是他们来这里的原因。

“(索尔斯克亚)知道球队需要平衡，需要年轻球员和经验丰富的球员。”

他补充说：“时光飞逝是真的，感觉就像昨天我22、23岁的时候，但我踢足球已经有很长时间了——作为一名职业球员，我已经踢了12、13年。”

“我很享受比赛的这一部分，现在和年轻球员交谈，告诉他们我对足球的理解，我认为职业足球运动员应该是什么样的，但显然我的重点仍然是在球场上尽我最大的努力。

“我想尽我所能踢球，我想进球，我想助攻。这是我的主要关注点。但我喜欢与马库斯(拉什福德)、梅森、吉米、戈麦斯和桑吉交谈。他们都是伟大的球员，他们有着美好的未来。”