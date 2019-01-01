长期谈判有结果 曼联即将与马塔续约

胡安·马塔的合同这个夏天已经到期，但是看起来下个赛季他将继续留在曼联。

胡安·马塔即将与曼联续约。这名中场球员在2014年以3750万英镑的价格从切尔西加盟曼联，两周后合同到期，目前还没有达成新的合同。

但马塔的代表与曼联的谈判仍在进行中，接近谈判的人士表示，“90%”肯定会达成协议。

双方已经就续约谈判了几个月，但到目前为止还没有就马塔的新条款达成一致。目前马塔在老特拉福德的周薪为14万英镑。

据了解，上赛季在英超出场22次的马塔希望自己的薪水能大幅提高，而曼联不愿意满足他的经纪人最初提出的要求。

但随着双方本周的谈判陷入僵局，双方可能在未来几天内达成妥协，马塔很可能会将自己在曼联的效力期限延长一年。

今年夏天红魔已经失去了瓦伦西亚和埃雷拉，而俱乐部创纪录以8900万英镑签约的博格巴想要离开，门将德赫亚的未来还不明朗。

尽管曼联不愿意出售博格巴，但如果博格巴试图强行转会，曼联将为他开出1.5亿英镑的价格。皇家马德里希望签下这位法国世界杯冠军球员。

而曼联和德赫亚在这位28岁的西班牙国脚的工资要求上陷入僵局，德赫亚的合同将在明年到期。据说德赫亚希望签下一份周薪超过40万英镑的新合同，和马塔的情况一样，曼联希望达成一个对双方都有利的妥协数字。