长期养伤仍获信任 佩公对小威胁寄予厚望

西汉姆主帅佩莱格里尼希望威尔希尔的回归能为球队注入一剂强心针。

威尔希尔自从12月初以来就没有打过比赛，因为他的脚踝问题还在继续。但是这名27岁的中场球员一直在加快他的恢复，最近他参加了U23的比赛。

萨米尔·纳斯里和曼努埃尔·兰齐尼看起来都将错过周六主场对阵莱斯特城的英超比赛，尽管佩莱格里尼小心翼翼地不让威尔希尔过早复出，但他相信这位前英格兰中场球员在完全康复后会产生积极的影响。

“我们明天再看他的感受。他已经为U23打了一场比赛，我们会和他谈谈，很快就会的。”佩莱格里尼证实，威尔希尔在恢复过程中一直在“毫无问题”地训练。

“这个星期还是下个星期。他将在赛季结束前参加一些比赛。”

西汉姆主帅补充道：“我认为他是我们需要的中场球员，因为在那个位置上我们有很多次受伤。杰克的回归将为球队注入一剂强心针。”

在上周错过与曼联的比赛后，前锋马科·阿瑙托维奇已经病愈。

哈维尔·埃尔南德斯的耳朵出了问题，几天内无法参加完整的训练，他将接受观察。

西汉姆此前连续三次输给了莱斯特城，在过去的七场交手中只赢了两场。尽管如此，在经历过一些挣扎后，佩莱格里尼认为这是一个整体上稳步进步的赛季，这是一个可能会以俱乐部进入前10名而结束的赛季。

佩莱格里尼在俱乐部的新闻发布会上说：“这么多重要球员长期受伤并不容易，但我总觉得我们能做得更好。有很多结果是我们可以改进的。也许这一个赛季还可以。”

西汉姆终于在伦敦体育场安装了他们期待已久的深红色球场地毯，这将在对莱斯特城的比赛中正式揭幕。佩莱格里尼说:“让它成为我们俱乐部的颜色是个好主意，所以我认为这是一个进步。这不仅有助于审美，也有助于为球场定调。”