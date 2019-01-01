长期养伤仍获信任 佩公对小威胁寄予厚望
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威尔希尔自从12月初以来就没有打过比赛，因为他的脚踝问题还在继续。但是这名27岁的中场球员一直在加快他的恢复，最近他参加了U23的比赛。
萨米尔·纳斯里和曼努埃尔·兰齐尼看起来都将错过周六主场对阵莱斯特城的英超比赛，尽管佩莱格里尼小心翼翼地不让威尔希尔过早复出，但他相信这位前英格兰中场球员在完全康复后会产生积极的影响。
“我们明天再看他的感受。他已经为U23打了一场比赛，我们会和他谈谈，很快就会的。”佩莱格里尼证实，威尔希尔在恢复过程中一直在“毫无问题”地训练。
“这个星期还是下个星期。他将在赛季结束前参加一些比赛。”
西汉姆主帅补充道：“我认为他是我们需要的中场球员，因为在那个位置上我们有很多次受伤。杰克的回归将为球队注入一剂强心针。”
在上周错过与曼联的比赛后，前锋马科·阿瑙托维奇已经病愈。
哈维尔·埃尔南德斯的耳朵出了问题，几天内无法参加完整的训练，他将接受观察。
西汉姆此前连续三次输给了莱斯特城，在过去的七场交手中只赢了两场。尽管如此，在经历过一些挣扎后，佩莱格里尼认为这是一个整体上稳步进步的赛季，这是一个可能会以俱乐部进入前10名而结束的赛季。
佩莱格里尼在俱乐部的新闻发布会上说：“这么多重要球员长期受伤并不容易，但我总觉得我们能做得更好。有很多结果是我们可以改进的。也许这一个赛季还可以。”
西汉姆终于在伦敦体育场安装了他们期待已久的深红色球场地毯，这将在对莱斯特城的比赛中正式揭幕。佩莱格里尼说:“让它成为我们俱乐部的颜色是个好主意，所以我认为这是一个进步。这不仅有助于审美，也有助于为球场定调。”