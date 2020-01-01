长期休战 塞蒂恩不确定巴萨是否会买人替代登贝莱

这名法国国脚再次遭遇挫折，使得巴萨在锋线上处于危险的单薄状态，有报道称他们可能会引进新面孔。

塞蒂恩很关心奥斯曼·登贝莱，尽管他不确定巴塞罗那是否需要签下其他球员来代替这位受伤的边锋。

登贝莱在周一的训练中右腿筋撕裂，看来他将错过本赛季剩下的比赛。

这位法国国脚自去年11月以来一直在努力从腿筋伤病中恢复。

其他球队

登贝莱受伤的消息在某种程度上被梅西在周二公开批评埃里克·阿比达尔的言论蒙上了一层阴影，尽管这位22岁的球员的持续缺席使得塞蒂恩的人手不足，因为苏亚雷斯也将长期休战。

然而，塞蒂恩不认为巴萨将会做更多的交易来取代登贝莱。

“这些都是悬而未决的事情，我们将首先讨论。我们将会通过诊断看到登贝莱的问题是什么，他会缺席多久。”塞蒂恩在周四与毕尔巴鄂竞技的国王杯比赛前的新闻发布会上说。

“一旦我们知道了这些信息，我们就会做出决定。我很高兴奥斯曼能回来帮助我们，这显然是一个不幸的情况，但我的职业生涯中一直有问题，我总是试图找到解决办法。”

“我们将会看到这是否会是一个漫长的过程，如果我们能签下某个人，我们将会拭目以待，如果不能，我们将会努力找到一条路来给球队带来稳定性，这是赢得比赛所必需的。”

“我们总是积极乐观地看待事情。我总是说我在这里会很快乐，这并不能阻止我快乐。”

“我最担心的不是登贝莱作为一名球员。他是一个非常出色的孩子，他的工作很有强度，他渴望回来。他可能有三、四、五个月踢不了足球了，这是他最喜欢做的事情。”

当被问及巴萨未能在锋线增加人手的问题时，塞蒂恩说：“我确信我们将永远拥有11名球员！我相信我们也会一直保持竞争力。在足球界，这种事情时有发生。”

“但我们将与我们所拥有的球员保持竞争力。如果我们因为任何原因不能签下任何人，那也没关系，我们会带着同样的兴奋和渴望去工作，确保这里的球员都是完全忠诚的。

“你可以看到，今天我们又进行了一次特别的训练，我们完全专注于明天的比赛，而这正是困扰我们的事情。”

“我希望有更多的球员。如果我们知道奥斯曼受伤的消息，我认为卡莱斯·佩雷斯不会离开俱乐部。但我不会一直为这些事情哭泣，我需要把正能量传递给我的球队。”