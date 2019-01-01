长得帅就是受欢迎 英超三队齐追迭戈·科斯塔

据报道西汉姆正在考虑引进迭戈·科斯塔，埃弗顿和狼队也很想签下这位前切尔西前锋。

据报道西汉姆正在考虑引进迭戈·科斯塔，埃弗顿和狼队也很想签下这位前切尔西前锋。

《每日镜报》的报道称，西汉姆在与瓦伦西亚的竞争中失去了塞尔塔前锋马克西·戈麦斯之后，正在考虑所有的选择，主教练曼努埃尔·佩莱格里尼希望得到一个高质量的选择，以取代夏天离开的前锋马尔科·阿瑙托维奇、安迪·卡罗尔和卢卡斯·佩雷斯。

反复无常的前锋迭戈·科斯塔即将离开马德里竞技，此前他与俱乐部的关系破裂。在切尔西经历了三个有争议的赛季后，科斯塔于2017年为重返马竞而罢工。

埃弗顿和狼队也被认为是这名30岁球员的可能转会目标，尽管英超三家俱乐部都没有对这名西班牙国脚提出正式报价。

据说铁锤帮还在追逐伊瓜因，以及法兰克福射手阿莱。在租借期满后，切尔西决定将阿根廷球星伊瓜因送回尤文图斯。伊瓜因在蓝军18场比赛中打入5球。

报道还指出，西汉姆希望以赛季租借的方式签下伊瓜因，并提供购买的选择权，尽管尤文图斯希望任何类似的交易都包括购买这名31岁球员的义务。

与此同时，阿莱上赛季在德甲打入15球，在欧罗巴联赛中打入5球，但这位25岁的法国人只是想转会到一家能踢欧冠的俱乐部。