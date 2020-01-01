错失哈兰德？莱比锡夏天才想签且无法保证首发

德甲半程冠军遗憾地错过了这位希望之星，而另一支德甲球队成为了这场抢人大战的胜者。

19岁哈兰德在本赛季的欧冠赛场大显身手后，吸引了许多欧陆豪门的注意，其中就包括与萨尔茨堡一样来自于红牛集团的莱比锡。不过这位前锋最终选择了大黄蜂多特蒙德。

莱比锡体育主管马库斯-克劳舍在接受Bild采访时，解释了他们没能带回挪威国脚的原因。

克劳舍说道：“哈兰德是我们很感兴趣的一个选项，特别是在夏窗。”

“但球员希望现在就离队，这与我们目前的情况并不相符。”

“他的经纪人拉伊奥拉打电话给我，告诉我哈兰德已经觉得加盟其他俱乐部了。”

在为萨尔茨堡22场比赛贡献28球后，哈兰德会在1月3日正式成为大黄蜂的一员，他与俱乐部的合同会延续到2024年夏天。

据报道这笔交易的费用大概在2000万欧元，而拉伊奥拉可以得到的佣金就高达1500万欧元。克劳舍也相信，多特需要支付的费用绝不止于2000万欧元。

他继续说道：“总体来看，费用肯定不止转会费。还有薪水，签约费，佣金以及一些条款涉及的相关费用。”

当被问到如果哈兰德加盟莱比锡，他是否能够获得常规首发的位置，克劳舍回答道：“不，我们对任何球员都无法保证他的位置。我们队内的竞争很激烈，有维尔纳，波尔森，楚哈和希克。”

“哈兰德如果加盟，需要与这些球员竞争位置。其他俱乐部可能更需要前场球员，所以这就很容易做出选择了。”

哈兰德的新东家目前在德甲积分榜上排名第四位，他们7分落后于榜首球队莱比锡。但哈兰德的到来或许将帮助他们在冬歇期之后获得更好的成绩，同时他们还将尽力留住另一位年轻的锋线杀手桑乔。