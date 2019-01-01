锋线策略：青木两周进球多过拉什福德6个月努力

这位17岁的球员很有可能在周一对阵阿森纳的比赛中首发出场，他是老特拉福德握有进球机会的最佳人选。

梅森·格林伍德在3月对阵阿森纳的比赛中上演了他的英超处子秀，在10分钟的出场时间里，他没有一脚射门命中目标。曼联0-2输掉了比赛。

今年5月对阵卡迪夫城的比赛中，他第一次也是唯一一次首发出场，这次他贡献了7脚射门。曼联0-2输掉了比赛。

事实上，曼联很有可能在周一客场再次0-2负于埃梅里的阿森纳，但是格林伍德也很有可能给索尔斯克亚和他的球队带来实质性的改变。

在他最近的两场比赛中，对阿斯塔纳和罗奇代尔的进球，以及马夏尔和拉什福德的受伤意味着挪威人很有可能依靠这位17岁的小将来领衔锋线。

当然，总会有这样一种危险，那就是不会全部奏效。英超联赛中到处都是年轻前锋，他们在职业生涯早期进球，但未能发挥出自己的潜力。每一个韦恩·鲁尼或迈克尔·欧文的背后，都有一个丹尼·卡达马特里或弗朗西斯·杰弗斯。亦或是迈克尔·布里吉斯或费德里科·马切达。或者甚至是马库斯·拉什福德。

哪怕是暗示英格兰前锋将走向失败似乎也是疯狂的，但考虑到他职业生涯到目前为止相对缺乏进球，这种暗示并不像听起来那么奇怪。

在他处子秀的两场比赛之后——巧合的也是对阵阿森纳的比赛——有人认为他可能是自乔治贝斯特以来首位在联赛中打进20球的本土球员，他上个赛季的10粒进球是他目前为止唯一一次达到两位数。

如下表所示，拉什福德在2019年英超联赛的运动战中攻入6球，比本赛季塔米·亚伯拉罕408分钟内打入的进球还少一个。

球员 运动战进球数 上场时间 马内 17 2014 阿奎罗 15 1758 瓦尔迪 14 2089 斯特林 12 1837 萨拉赫 11 2115 奥巴梅杨 10 1714 阿什利·巴恩斯 10 2072 阿约泽·佩雷斯 9 1832 若塔 8 1786 亚布拉罕 7 408 孙兴慜 7 1474 卡勒姆·威尔逊 7 1475 拉卡泽特 6 1437 菲尔米诺 6 1586 德乌洛费乌 6 1629 拉什福德 6 1759 扎哈 6 1988 克里斯·伍德 6 2012

与此同时，在过去的两周内，格林伍德的进球占据了曼联总进球的33%，而他在运动战中的两粒进球比拉什福德在过去六个月里的进球还要多。确实是一个该死的数据。

当然，拉什福德在他的顶级职业生涯中经常被安排在边路，但是在正确的队伍中，用正确的方法，应该不会有太大的不同。问问马内、斯特林和萨拉赫就知道了。

无论如何，这名21岁的球员本赛季有机会在中路踢球，但罚球命中2球和运动战中打进的1球并不代表他是天生的掠食者。拉什福德本赛季的xG在英超球员中排名第三，但这是因为他踢了三次点球，比其他19家俱乐部都多。

如果从他的进球总数中扣除这些罚球，他就落后于切·亚当斯和尼尔·莫佩——那些距离球门30码甚至更远的疯狂射门更能说明他这个赛季到目前为止的糟糕表现。

拉什福德的前主教练穆里尼奥在切尔西0-4输给老特拉福德的比赛中批评了祖玛，但他也含蓄地批评了这位前锋。

“当你和拉什福德比赛时，这是最基本的。”葡萄牙人说。“在那种情况下，他总是喜欢内切。他总是去寻找他的主力脚，他最喜欢的位置和他最喜欢的射门位置。”

亨利曾证明你可以在最高水平的比赛中有一个喜欢的射门进球方式，并取得成功，但是格林伍德可能比拉什福德有一个优势，那就是多功能性。

这名17岁的球员被认为是一段时间以来出现的两脚能力最强的球员之一，谁知道呢，有一天他可能会加入奥巴费米·马丁斯和波比·萨莫拉的行列，用左脚和右脚踢进英超联赛的点球。

与此同时，他能够在不丧失效率的情况下改变方向，这将极大地提升俱乐部的实力，而自范佩西)的全盛时期以来，俱乐部一直缺乏这种能力。

没人指望格林伍德能完全占据曼联中锋的位置，但周一晚上的比赛显然是一个在可预见的未来证明自己实力的机会。

令人高兴的是，迈克尔·欧文作为英超历史上唯一一个18岁以下球员罚点球的记录可能会在周一晚上受到威胁。

尽管如此，格林伍德必须动作迅速——这名年轻球员将在周二年满18岁，这意味着与阿森纳的比赛是他打破纪录的唯一机会。而且，就像拉什福德本赛季为进球所做的许多努力一样，这是一个漫长的过程。