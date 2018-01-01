锋线头牌不高兴 拉捏利蓝狐下课一幕将要重演？

在球队换帅后，富勒姆前锋米特洛维奇却陷入了低迷期，有传闻称他已经对拉捏利有所不满并感到心烦意乱。

今夏转会市场中投入过亿的升班马富勒姆在赛季开锣后却一胜难求，“稳”居副班长位置的他们最终选择了解雇功勋主帅斯拉维萨·约卡诺维奇，随之任命2016年蓝狐奇迹的缔造者拉涅利为球队的新任主帅。

拉捏利的到来让许多专家和球迷惊呼富勒姆即将“天亮了”，不过目前看来，“农场主”依旧战绩不佳，甚至队内的头号射手亚历山大·米特洛维奇也开始对主帅和现状有所不满。

根据英国媒体《镜报》的最新报道，随着恩师约卡诺维奇的离开，在拉捏利手下效力的米特罗维奇开始感到不安和唇亡齿寒。

由于与纽卡主帅贝尼特斯的不合，米特洛维奇在2017-18赛季的下半段租借加盟了富勒姆，并在20场英冠比赛中打入12粒进球，和约卡诺维奇一起成功帮助球队重返英超赛场。

截至目前，米特洛维奇本赛季已经在英超出场了17次，有7球2助攻入账，可以说是富勒姆整体低迷情况下为数不多的亮点之一。甚至一度有传闻称切尔西新帅萨里有意用这位塞尔维亚国脚取代表现不佳的莫拉塔。

目前尚不清楚这名昔日以脾气暴躁易得红牌而闻名的塞尔维亚前锋究竟与拉捏利之间到底发生了什么，唯一可以确定的就是“米神”确实对现在的富勒姆和主教练曾感到不高兴。

自拉捏利正式上任后，米特洛维奇依旧是球队锋线上的不二人选。不过在“补锅匠”手下，米特洛维奇只在第一场对阵南安普顿的比赛中攻入两球，而后的4场比赛全部颗粒无收，这或许就是他不安的源头。