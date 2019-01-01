锋线复兴？马夏尔的回归可激活拉什福德的状态

在对利物浦的比赛中，他的出色表现勾起了人们对这位年轻球员的回忆，但他还远远不是一个彻底的领军人物。

他回来了吗?

上周对阵利物浦的比赛中，拉什福德为曼联攻入一球，在经历了几个月令人沮丧的表现后，他看起来又回到了那个充满威胁的状态。

危险的奔跑，把范戴克甩到一边，带着欲望踢球；如果他和俱乐部想要重新回到积分榜上，那么他就是他们成功的关键。

据了解，拉什福德想要踢中路，成为主力和中锋。然而，当他不再那么坚持时，他可能会发现自己更有效率。

这位前锋想要承担责任并没有错，因为就像一个球队在守门员犯错时崩溃一样，一支球队如果没有一个冷酷无情的人在球队的核心位置，就不可能有真正的危险。

现在，他似乎是一个更好的射手，因为他思考的时间越来越少。有些人，比如范佩西和亨利，可以打慢动作。其他人，如哈维尔·埃尔南德斯或迈克尔·欧文，在他们的神经突触意识到自己被召唤之前，已经处于最佳状态。

很明显，拉什福德和曼联都希望他最终能成为那种类型的球员。一名拥有大量球迷拥护的当地球员，可以代表英格兰出战，是理想的埃德伍德沃德的营销计划。

只效忠一家俱乐部的球员是罕见的，但他可以是一个成功的球队的核心基础；这正是索尔斯克亚说他想做的，这也是俱乐部说他们会支持他做的。

问题是，拉什福德似乎还不适合担任主角。在对阵利物浦的比赛中，他的跑动能力有了很大的提高，但是防守反击是一种轻松的战术。如果你有很大的空间需要去攻击，那么执行这些基本操作还有很长一段路要走。

然而，在周日对阵诺维奇的比赛中，他可能会受到对方中场和后防的更多关注，而卡罗路的球队也将会提供更少的表现空间。

跑动不需要像对阵利物浦时那样具有威胁性，但需要做得更好。他必须在正确的位置传中，传球，他将依赖队友的帮助。

马夏尔的因伤缺阵凸显了拉什福德在比赛中固有的问题。他还没有足够的力量去拿球，虽然他的技术并没有什么问题，但是当他被挤到场边的时候，他可能会出现问题。

当他从预备队出来的时候，他无所畏惧。当创造的责任落在他身上时，他似乎就显得畏手畏脚。

这也暴露了另一个困难。年仅21岁的他没有任何人可以做他的导师。他将从与哈里·凯恩一起为国家队效力的时光中获益，但是在俱乐部级别没有人可以让他进行参照。

马里奥·曼朱基奇对尤文来说是多余的，但他的到来可能会给拉什福德带来一些来自经验人士的积极的灵感，但是现在红魔已经远远落后于英超联赛的步伐，需要立即改进。

虽然马夏尔的受伤阻碍了拉什福德的发挥，也暴露了他的不足，但法国人的回归可能是他的队友短期复兴的核心。

作为红魔的前锋，马夏尔的表现相对较好，因此拉什福德会继续打边路。在那里，这位英格兰国脚可以在通道上找到更多的空间，他的速度可以让他在更有利的位置上对抗边后卫。

这也意味着曼联可以使用詹姆斯、拉什福德和马夏尔的三名前锋。他们远不是联盟中最好的球队，但是如果他们能团结在一起，就不会有明显的弱点。在曼联的懒散作为他们衰落的核心的同时增加了一名速度极具威胁性的球员。

有许多复杂的方法来瓦解和恐吓一方，但很少像极其快速这样持续有效。这也将有助于拉什福德的信心，并使他更有威胁，如果他的对手有更多的球员需要担心。

当然，保罗·博格巴因伤缺阵严重阻碍了曼联的创造力，但是随着马夏尔的回归和拉什福德的压力的减少，索尔斯克亚的球队终于拥有一些动力了。