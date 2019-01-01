锋线伤情继续加重 阿里腿筋拉伤缺阵至三月

这位英格兰国脚在周日对富勒姆的比赛中一瘸一拐地离开球场，加入了哈里·凯恩的养伤行列。

托纳姆热刺已经确认德莱·阿里在周末战胜富勒姆的比赛中腿筋受伤将缺阵到三月。

这位英格兰国脚在克雷文农场打进了扳平比分的一球，但在周日2:1获胜的比赛中，他在第86分钟被迫离场。

扫描结果证实，他的腿筋拉伤，可能要六周后才能恢复训练。

托特纳姆的一份声明中写道:“经过扫描和临床评估，我们可以确认德莱·阿里在周日的比赛中拉伤了腿筋。”

“德莱现在将和我们的医护人员一起接受一段时间的康复治疗，有望在3月初恢复训练。”

阿里在推特上回应受伤情况时表示:“很伤心。我会尽我所能尽快返回。谢谢大家的留言。”

热刺中场将在未来六周的四场比赛中缺席至少八场比赛。

如果托特纳姆热刺在周四斯坦福桥的半决赛第二回合击败切尔西，这位22岁的球员将错过2月24日举行的联赛杯决赛。

他还将错过2月13日热刺与多特蒙德的欧冠16强第一回合的比赛。还有足总杯第四轮对水晶宫的比赛，以及另外五场英超比赛。

由于预计他将在3月初恢复训练，阿里是否能出战3月2日对阵阿森纳的北伦敦德比以及3天后对阵多特蒙德的第二回合的比赛还是未知。

这一消息对主教练波切蒂诺来说是一个沉重的打击，英格兰国家队队长哈里·凯恩在本月早些时候对阵曼联的比赛中脚踝受伤，也将最早才能在3月复出。

卢卡斯·莫拉目前也因膝伤无法比赛，而孙兴慜正将随韩国队出战亚洲杯，这使得波切蒂诺在前锋上的选择非常少。

上周，俱乐部还允许了穆萨·登贝利(Mousa Dembele)转会加盟中国广州富力(Guangzhou R&F)。

热刺本赛季还没有在一线队引进任何新援，现在还不知道俱乐部是否会被迫进入冬季市场以缓解日益严重的伤病危机。