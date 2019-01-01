锁定未来 马夏尔即将与曼联签下5年新合约

北京时间1月19日凌晨，多家媒体透露，法国前锋马夏尔将于曼联签下5年新合约，目前只剩部分细节等待敲定。

法国前锋马夏尔终于决定继续留在老特拉福德，他将与曼联签下新的5年合约。

去年夏天，马夏尔由于感觉在时任主帅穆里尼奥麾下无法开心踢球而打算离开，并且在桑切斯于2018年1月份加盟曼联后，他的出场时间受到挤压，顺位甚至排在了拉什福德之后，他无法在自己最擅长的左路上场踢球。

马夏尔经纪人一度在媒体前面透露，球员希望离开老特拉福德，并且有不少豪门球队都对他有意。但曼联拒绝放行，法国人最终还是留在了球队。

本赛季开始以来，曼联全队低迷，马夏尔也不例外，曼联早就与他开始了续约谈判，但是面对曼联的混乱，他当时并不想签下续约合同。

曼联在12月份解雇穆里尼奥后，任命索尔斯克亚担任临时主帅。马夏尔终于在自己最擅长的左路得到了表现的机会。

在索尔斯克亚带领下，曼联已经取得各项赛事6连胜，联赛5连胜。他们已经在积分榜上追平了阿森纳，并且与第四名的切尔西还差6分。而在穆里尼奥执教时，他们一度距离前四超出10分。

马夏尔在老特拉福德重新看到了机会，他希望继续留在曼联。包括《天空体育》、《泰晤士报》等主流英格兰媒体均在本周六凌晨报道，马夏尔将与曼联签下5年新合约。他的经纪人透露，目前合约中仅剩一些细节待敲定，相信在近期内就会正式签字。

马夏尔自2015年从摩纳哥加盟曼联后，已经为红魔各项赛事出场159次，对阵传统6强球队均有进球，并且屡次在比赛中打入致胜进球。