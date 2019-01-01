银河主帅：伊布想在意大利结束职业生涯

意甲俱乐部一直在寻找瑞典球星，这似乎是他的心之所向。

据洛杉矶银河主教练吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托透露，兹拉坦·伊布拉希莫维奇希望在意大利结束自己的职业生涯。

伊布拉希莫维奇周三透露，他将不会与银河队续签合同，38岁的他是2018年从曼联来到银河队的。

这名前锋与回归欧洲联系紧密，上周美国职业足球大联盟总裁唐·加伯暗示他的老东家AC米兰是最有可能重新签下这名即将成为自由球员的俱乐部。

那不勒斯、博洛尼亚和罗马也被认为是这名前瑞典国脚重返意甲的可能选择，而澳超球队珀斯光荣也证实了他们有兴趣将伊布拉希莫维奇带到澳大利亚。

当被问及伊布拉希莫维奇的未来时，银河主帅谢洛托在接受Kiss Kiss电台采访时说：“他不知道他现在会做什么。他是一名出色的球员，但我不知道他的下一步会是什么——也许他会在那不勒斯或米兰结束他的职业生涯。我不知道他会去哪里，但他都配得上，他想在意大利结束他的职业生涯。”

伊布拉希莫维奇曾在米兰度过了两个赛季，赢得了意甲冠军和意大利超级杯冠军。2012年，他离开米兰，前往法国巴黎圣日尔曼，在那不勒斯现任主教练卡洛·安切洛蒂手下效力。

“他们彼此很了解。”谢洛托说：“兹拉坦显然拥有那不勒斯所需要的特质。”