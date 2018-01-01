铁锤帮遇挫 佩公抱怨圣诞季繁忙赛程

西汉姆在英超第20轮中客场0比2不敌伯恩利，铩羽而归，但主帅佩莱格里尼将失利归咎于繁忙的圣诞赛程，这使得球员们无法及时恢复体力，而且对手比自己的球队多出了休息时间。

尽管伯恩利在主场迎战西汉姆之前在积分榜排名第19位，但他们凭借伍德和麦克尼尔的进球2比0击退来访的铁锤帮，戴奇的球队上升至积分榜第18位。

如果西汉姆能够在本场比赛取胜，他们将超越狼队攀升至第7位，但是佩莱格里尼的球队没能发挥出平常的实力水平。

佩莱格里尼在赛后沮丧的表示，密集的赛程安排让球员们过度疲劳。

“比赛结果令人感到难过，因为我们希望赢下这场比赛，”佩莱格里尼说。

“如果我们击败对手就可以排名第7，但是我们在比赛中显得缺乏活力。在周中客场踢完南安普顿后，我们周五凌晨2点才返回伦敦，而48小时后我们再一次客场比赛。这影响了球员们的恢复，我认为这也是大家发挥不佳的唯一原因。”

伯恩利在本场比赛中是表现更出色的一方，并且他们还浪费了大量的进球机会，佩莱格里尼承认，球队仅丢两球已经是幸运。

他补充说：“在这场比赛中，我们不但没能创造出太多机会，也没能有效阻止对手创造大量机会。2比0的比分是他们应得的结果，或者他们本有机会打入更多进球。”

西汉姆在本场比赛结束后下滑至积分榜第11位，接下来他们将在1月2日主场迎战布莱顿。