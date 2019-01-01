铁公鸡！热刺成首支连续两个窗口无引援的英超球队

英超冬窗转会窗口已经正式关闭，热刺俱乐部没有引进任何球员，这是他们继夏窗之后连续第二个转会窗口没有任何引援。

北京时间2月1日，2019年英超冬季转会窗正式关闭，热刺没有购买任何球员。波切蒂诺的球队继2018年夏窗无引援后，连续第二个转会窗口没进行引援，他们也成为英超历史上首支连续两个窗口无任何引援的球队。

即便热刺在去年夏天没有进行任何引援，主帅波切蒂诺仍然与俱乐部签下新的合约，队内头号球星凯恩也签下一纸长约。

新赛季开始后，热刺创造俱乐部历史上最佳开局。主帅波切蒂诺非常有信心的表示，即使没有引援，俱乐部青训梯队的球员们仍可以补充阵容。

然而随着2019年到来，热刺在1月份接连伤了凯恩和阿里。球队在联赛杯半决赛中也被切尔西淘汰出局，随后的足总杯中又爆冷被淘汰，一周之内在国内杯赛上都铩羽而归。

冬窗开启后，热刺还将登贝莱送到了中超俱乐部。

不过，孙兴慜已经结束亚洲杯归队，并且在回来的首场比赛中就打入了关键进球。中场大将西索科已经伤愈复出，小将温克斯也成为球队的核心球员。

波切蒂诺曾抱怨俱乐部修建新体育场已经耗费了大量的金钱，他们没有办法在转会市场上进行引援。冬窗截止日，列维曾打算租借切尔西的边锋巴舒亚伊，但是遭到伦敦敌手的拒绝。