铁了心？登贝莱拒绝大巴黎邀请选择国安

今天据法国媒体Cahier du Foot的记者Abdellah Boulma在推特上爆料，热刺中场穆萨-登贝莱拒绝去巴黎，而是选择加盟中超球队北京国安。

昨日，英国权威媒体BBC和著名体育新闻媒体天空体育发布消息，国安接近花费1100万英镑签下热刺中场登贝莱。在半个多小时后，多名国内记者声称：国安没想买登贝莱。BTV解说评论员魏翊东更是再三强调这笔交易不存在。而在晚间，“御林军”总经理李明接受更是在接受采访时明确表示：国安从未与登贝莱接触过。至此，国内媒体和国外媒体巨鳄正式开撕。

而今天据法国媒体Cahier du Foot的记者Abdellah Boulma在推特上爆料，这位比利时国脚已选择加盟中超球队北京国安，为此甚至拒绝了法甲霸主巴黎圣日耳曼的邀约。这名法国记者先是在推特上表示巴黎为弥补拉比奥的空缺而求购登贝莱：“被雪藏的拉比奥在经纪人的建议下尝试今冬离开。所以巴黎方面派人和穆萨-登贝莱见面了。”

之后Abdellah Boulma又爆料登贝莱为去国安而拒绝去巴黎：“尽管巴黎邀请他去法国，但登贝莱还是选择了去中国。“

这下彻底炸开了锅，简单来说就是：

英国媒体：国安要签登贝莱啦！

中国媒体：国安不想要登贝莱！

穆萨-登贝莱：我要去国安啦！

国安官方：我不是我没有！

鬼知道国安球迷这两天都经历了怎样的频繁上下树，到底是谁在撒谎？还是两支球队做的一场大戏？我们拭目以待。