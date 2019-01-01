钱是其次的 波尔多否认索要萨拉的转会分成

波尔多否认就埃米利亚诺·萨拉的转会索要转会分成。

波尔多否认在前前锋埃米利亚诺·萨拉的飞机在英吉利海峡上空失联后索要转会分成。

萨拉已经完成了以1500万磅从南特加盟卡迪夫城的转会，并飞回法国和队友告别。

然而，他乘坐的私人飞机在返回威尔士的途中消失了。尽管进行了深入的搜索，但仍未找到这位28岁的球员、飞机或飞行员的踪迹。

来自法国的报道称，波尔多要求获得50%的转会分成。萨拉在这家俱乐部待了三年，在2015年来到南特。

然而波尔多在周日晚上在他们的俱乐部网站上发表了一份声明，称他们没有从这笔交易中得到任何赔偿，并否认有任何此类指控。

这份法文声明的翻译是：“波尔多正式否认媒体声称的从埃米利亚诺·萨拉转会得到‘应得’分成的消息。”

“在这种悲伤的情况下，波尔多表达了对萨拉的家人和朋友的支持。”

根西岛警方对萨拉和60岁的英国飞行员戴维·伊博森进行了为期三天的搜寻，本周早些时候搜寻工作结束，目前找到幸存者的希望越来越渺茫。

萨拉的家人已敦促当局继续寻找，并在线募款超过30万磅。

包括巴黎圣日耳曼球星姆巴佩和拉比奥，阿森纳队长科斯切尔尼和曼城中场京多安在内的众多足球运动员都已捐款。