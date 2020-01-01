钱伯斯极可能赛季报销 阿尔特塔考虑买后卫

一段时间以来，这位英格兰人一直在难以保持后防线的稳固，现在他的缺阵更是加重了俱乐部后防的困境。

卡勒姆·钱伯斯在今天下午接受了膝伤的手术，他在最近输给切尔西的比赛中遭遇严重膝伤。

虽然没有确认他的后卫赛季报销，但是枪手主教练米克尔·阿尔特塔承认伤病将改变阿森纳这个月的转会计划。

钱伯斯加入了基兰·蒂尔尼和赫克托·贝莱林的行列，他的缺席增加了另一名中后卫在一月转会窗口期到来的可能性，尽管阿尔特塔暗示，就像去年的这个时候一样，有限的资金将使交易变得困难。

“很明显，几天前卡勒姆的伤势很严重，这将改变我们在后防线的计划。”西班牙人说：“我们将试着在市场上寻找可以加强球队的选择。这是肯定的，这是我们的义务，我们将为此努力。”

“我的责任是对我们可以改进的地方提出我的意见。但目前的现实是，我们不能做太多。”

“我更关心的是从伤病中恢复过来，而不是签下球员，并努力提高我在这里的球员。如果有额外的事情发生，我们认为这是改善现状的好机会，那就去做吧。”

阿森纳对莱比锡中卫达约特·乌帕梅卡诺有着长期的兴趣，并在今年夏天就这名21岁球员的可能交易进行了谈判。

这位法国21岁以下国家队的球员在德国的合同只剩下18个月了，有人建议莱比锡可以允许他在这个月离开。

然而，他的身价仍然在4500万英镑左右，这使得他不太可能转会到北伦敦。

与此同时，阿森纳希望在周四伦敦的手术结束前了解更多关于钱伯斯的伤情。

预计这位24岁的球员在对阵切尔西的比赛中左膝前十字韧带撕裂，这一伤病将使他至少在下个赛季开始前无法上场。

“等他从医院回来后，我们会知道更多。”阿尔特塔说：“很明显，这是一次重大的受伤。等他进去后，我们再看医生怎么说，但情况不妙。”