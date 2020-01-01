钦定诺伊尔接班人 拜仁从沙尔克免费签下努贝尔

这位23岁的门将被认为是诺伊尔的长期接班人，他将在本赛季结束后加盟拜仁。

拜仁慕尼黑已经确认了沙尔克04门将亚历山大·努贝尔的自由转会。

这位23岁的球员被认为是德国门将曼努埃尔·诺伊尔的长期接班人，他的沙尔克合同将在2019- 2020赛季结束后到期。

努贝尔已经与德甲冠军签订了一份为期五年的合同，并将于7月1日正式转会至安联球场。

拜仁将于本周六前往多哈参加训练营，前往之前体育总监哈桑·萨利哈米季奇开玩笑说：“到时候我们会宣布的。”

努贝尔在19岁时在沙尔克上演德甲处子秀，他在那里的地位迅速上升。

虽然在前三年他只在一线队出场过几次，但在2018-19赛季，他被多梅尼科·特德斯科任命为一号门将，取代了长期担任门将的拉尔夫·法尔曼。

本赛季初，新教练大卫·瓦格纳任命22岁的努贝尔为俱乐部队长，当时他在德甲只出场了20次，这证明了努贝尔在俱乐部的地位。

然而，沙尔克在12月宣布他不会在本赛季结束前续约。

他目前正因为对法兰克福中场加西诺维奇的恶劣犯规而被停赛四场。

德国足球界的一些领军人物已经警告过努贝尔不要去拜仁，这名年轻球员现在面临着和诺伊尔竞争的巨大挑战，诺伊尔是在2011年从沙尔克加盟的。

最近来自德国媒体的报道表明，诺伊尔本人对转会并不太满意。

有消息称拜仁将在两名门将之间轮换，以确保努贝尔的发展不会停滞不前，但据报道诺伊尔并不想让位，他将为自己的位置而战。

考虑到拜仁对诺伊尔在德国国家队位置的坚定立场，他们想要寻找诺伊尔的替代者似乎有些令人吃惊。

德甲豪门曾威胁说，如果诺伊尔被巴塞罗那的特尔施特根夺走位置，他们将从国家队的阵容中撤出自己的球员。