针对扬的种族歧视言论 曼联将采取最强措施

该俱乐部正在努力查明那些对这名后卫进行种族歧视辱骂的社交媒体用户。

曼联将对那些在社交媒体上辱骂阿什利·杨的人采取“尽可能的最强措施”。

在周二欧冠四分之一决赛输给巴塞罗那后，一些似乎来自曼联球迷的针对这位边后卫的歧视性帖子出现在了推特上。

英格兰国脚杨打满全场，但索尔斯克亚的球队以0 - 3惨败，结束了他们的欧洲之旅。

“曼联绝对谴责昨天欧冠比赛期间社交媒体上的种族歧视的言论。”一名俱乐部发言人周三表示。

他说：“我们正在努力查明涉事人员，并将采取我们所能采取的最强有力的措施来对付他们。”

“我们的比赛中没有种族歧视的容身之地，整个社会也没有种族歧视的容身之地。我们致力于让足球摆脱一切形式的歧视。”

反歧视组织“Kick It Out”在推特上发表声明，呼吁该社交媒体平台在杜绝歧视行为方面的态度应更加坚定。

该组织账户上的一篇帖子写道：“又是一名黑人球员，这次是阿什利·扬，在今晚的欧洲冠军联赛赛后，他成为了社交媒体上种族歧视辱骂的目标。”

“再一次，我们要问推特英国站点同样的问题——你们什么时候会采取严肃的行动来解决你们平台上猖獗的歧视现象？”

与此同时，推特补充称：“出于隐私原因，我们不对个别行为置评。”

“我们有关歧视行为政策包括禁止试图骚扰、恐吓或取缔他人发声的行为，如果发现此类违规行为，我们将采取强有力的执法行动。”

“在这个领域取得进展是艰难的，但我们坚决致力于改善平台上留言的健康状况。”

“为此，我们在收到举报后24小时内，暂停了三倍于去年同期的歧视辱骂行为的账户。我们将继续以此为基础，优先考虑用户的安全。”

33岁的扬在瓦伦西亚缺席的比赛日中一直是曼联的队长。

这名后卫本赛季为俱乐部出场25次，并在欧冠联赛中出场7次。

俱乐部的下一场比赛是周日在英超对阵埃弗顿，红魔希望继续争夺联赛前四。