针对性战术助葡萄牙夺冠 主帅要求全力冻结德容

在带领自己国家夺得第二个重要冠军之后，桑托斯透露了自己在葡荷大战中的战术意图。

凭借比赛第60分钟，贝纳尔多助攻格德斯完成的破门，葡萄牙在周日的波尔图火龙球场1-0战胜荷兰，加冕欧国联冠军。

这也是葡萄牙继2016年欧洲杯之后，获得的第二项大赛荣誉，也是队长C罗和主帅桑托斯为他们的祖国斩获的第二个冠军头衔。

对手阵中的潜力新星德容成为了本场比赛的关键，这位荷兰小将会在2019-20赛季前，正式从阿贾克斯转会前往巴塞罗那。他也成为了桑托斯战术安排的重点。

葡萄牙主帅在赛后接受采访时表示：“德容通常出任左边类似于布鲁诺-费尔南德斯的位置，德隆则更接近威廉-卡瓦略。”

“我们清楚荷兰这些中场的实力，包括德容，这位非常有创造力也极具潜力的球员。”

“我们知道如果我们能够限制他的空间，我们就能有所收获。我给球员的指示就是拿到球就要动起来，并且通过盯紧德容和范戴克来稳定我们的后防。”

虽然葡萄牙成为了历史上第一个欧国联冠军，但桑托斯并不急于评价自己在其中做出的贡献。他继续说道：“我不喜欢讨论我自己。我的工作更多地应该交给其他人，包括你们这些记者，以及球迷来评判。”

“我从这份工作中得到的，是每一天生活中都能感受到的爱意。”