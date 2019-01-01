金靴竞争激烈 萨拉赫不满米尔纳抢罚点球

在利物浦客场2-0击败卡迪夫城的比赛中，米尔纳点射打入球队第二粒进球，然而作为制造点球的萨拉赫来说，他对于未能主罚自己创造的点球而略显不满。

北京时间4月22日，利物浦在周末英超联赛中客场2-0击败卡迪夫城，从而超越曼城重返积分榜榜首。然而在胜利的喜悦背后，场上却发生不太和谐的一幕。

维纳尔杜姆的进球帮助利物浦取得领先，萨拉赫带球入禁区被卡迪夫城防守球员莫里森放倒，裁判果断判罚点球。

随后萨拉赫捡起球，准备走向点球点亲自主罚自己制造的点球。不过作为队内头号点球手的米尔纳已经在5分钟之前替补登场，他径直走向萨拉赫索要皮球，从直播镜头画面可以看出，米尔纳还向萨拉赫进行了解释，随后埃及人不情愿的将球交由米尔纳主罚，自己则悻悻离开。

萨拉赫在英超联赛中已经打入19粒进球，他和奥巴梅扬、阿奎罗并列射手榜头名，这位红军射手显然认为应该由自己来主罚创造的点球，在射手榜上有机会独占鳌头。

记录显示，萨拉赫职业生涯共主罚点球13次，罚丢3次，包括上个赛季对阵哈德斯菲尔德时罚丢的点球。

尽管米尔纳点射得手，但这一幕还是让红军球迷各执己见。部分利物浦球迷认为，点球应该由队内第一点球手米尔纳来罚，但更有不少人表示，在金靴竞争如此激烈的情况下，萨拉赫主罚自己创造的点球无可厚非，因为埃及人也非常需要这粒进球。