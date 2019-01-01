金色轰炸机再出山？克林斯曼有望接掌厄瓜多尔

赋闲在家的德国名宿克林斯曼被传将接掌厄瓜多尔国家队帅印。

据《太阳报》消息，德国名宿克林斯曼有可能成为厄瓜多尔国家队新任主帅。

从美国国家队主教练位置离任后，克林斯曼一直赋闲在家。在此期间，他曾透露自己只会考虑国家队层级的邀约，而且必须是一支有实力闯进世界杯4强的球队。

然而，越来越多人认为这位55岁主帅可能在厄瓜多尔国家队走马上任。

由于在美洲杯上无法率领厄瓜多尔小组出线，原主帅赫尔南-达里奥-戈麦斯已经引咎下课。但球队在U20国青队主帅豪尔赫-切利科的临时带队下仍不见起色，在上周的一场国际友谊赛中更是1-6惨败阿根廷。

厄瓜多尔国内媒体认为，克林斯曼已经击败了包括皇马传奇球星索拉里、耶罗以及阿根廷名帅佩克尔曼等人，得到厄瓜多尔足协的认可。

在谣言四起的情况下，厄瓜多尔足协试图淡化此事，并强调选帅过程仍在进行当中。

曾以球员身份夺得1990年世界杯冠军的克林斯曼在退役后以主教练身份率领德国国家队冲击2006年本土世界杯，但最终只获得季军。在短暂执教拜仁慕尼黑后，他于2011-2016年间率领美国国家队赢得了2013年中北美及加勒比金杯赛冠军，2014年世界杯则止步16强。

