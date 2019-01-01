金童菲利克斯期待在俱乐部层面与C罗并肩作战

这位马德里竞技的球星已经被评为世界足坛最具天赋的年轻球员，他希望在未来的某个阶段能和另一位葡萄牙同胞一起踢球。

若奥·菲利克斯已经获得了2019年的金童奖，并承认他很将会很期待在俱乐部层面与葡萄牙人克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并肩作战。

目前，世界足坛最炙手可热的新星之一出现在西甲豪门马德里竞技的阵容之中。

在对他的未来进行了大量的猜测之后，菲利克斯选择在这个夏天创造了一笔高价转会加盟了西班牙的球队。

在他只有20岁的时候，就已经被认为有可能达到这项运动的顶峰。

这是他的同胞C罗所处的荣耀之巅，五次金球奖得主继续在尤文图斯大放光彩。

菲利克斯可能会在某个阶段加盟都灵，这名年轻球员表示，他希望有一天能和这位在国联取得成功的空前伟大的球员在同一支俱乐部球队中并肩作战。

在领取金童奖后，当被问及是否会在未来与罗纳尔多合作时，菲利克斯在接受采访时说:“你永远不知道，但在俱乐部层面与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起踢球，以及在国家队踢球，绝对是一件有吸引力的事情。”

“我很乐意和克里斯蒂亚诺一起在俱乐部踢球，他是一个传奇。”

现在，费利克斯正专注于在马竞提升他的声誉和职业生涯。

他在西班牙的努力，以及自本菲卡以来的表现让他被认为是这个星球上最优秀的年轻球员。

这是一个让他自豪的地位，他所有的努力都得到了回报。

菲利克斯补充了他的成就:“我很高兴。”

“赢得这个奖杯需要做很多工作，我很激动。”

“赢得这个奖项是我的目标之一，这不是任何人都能赢得的。”

“我只想对我的队友和家人说几句感谢的话，在我职业生涯的这几个重要的月份里，他们所有人都与我形影不离。”

菲利克斯为马竞在联赛和欧冠联赛上已经打入4球并有1记助攻——帮助床单军团在国内保持联赛冠军的争夺，同时在欧洲赛场上取得更大的进步——他们将与利物浦在16强的比赛中同场竞技。