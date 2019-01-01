金童托纳利没被布雷西亚主席的3亿报价吓到

重要赛季之前，意大利少年并不担心有关他的评估。

桑德罗·托纳利坚称，虽然欧洲豪门球队都在关注着布雷西亚和意大利的这名新人，他被自己3亿欧元(2.56亿英镑/ 3.3亿美元)的身价吓到。

布雷西亚俱乐部老板兼主席马西莫·切利诺表示，只有3亿欧元的报价才会让这支意甲球队出售他们的宝贵资产托纳利。

托纳利在17岁时进入布雷西亚的一线队，已经与转会曼城、巴黎圣日耳曼、马德里竞技、国际米兰和曼联联系在一起。

在2020年欧洲杯预选赛意大利对阵波黑的比赛前问及身价问题时，这位上个月才首次亮相国家队的19岁中场球员，正努力迎合人们的期望。

“我非常爱切利诺主席，他对我评价很高，”托纳利告诉意大利体育报。“他是一个伟大的人，我希望和他一起在一条好的道路上走下去。”

“在对阵佛罗伦萨的比赛后，他说他甚至不会以3亿欧元的价格卖掉我，但这并没有吓到我，即使那真的是一大笔钱。”

“我对我们这个赛季的表现很有信心。现在我不考虑市场，我只是想帮助布雷西亚坚持下去。”

10月15日，意大利在2020年欧洲杯预选赛中以5比0大胜列支敦士登。

这名布雷西亚球星曾被拿来与皮尔洛、加图索和德罗西相提并论，后者目前效力于博卡青年队。

在那些对比中，托纳利补充道：“与皮尔洛相比并没有让我感到困扰，但我认为我们非常不同，因为他有难以形容的技术和素质。”

“我认为自己更像加图索，但更有技术含量。他一直是我的榜样。”

上个月，切利诺在接受《米兰体育报》采访时表示，他愿意不惜一切代价把托纳利留在布雷西亚。

“他的经纪人和父母告诉了我这5000万欧元的估价，”他说。我回答说，对我来说，他值3亿欧元，这意味着我不想卖掉这名球员。”

“我有一个梦想。如果桑德罗接受了，我准备做出巨大的经济牺牲来延长他的合同。由他来决定。他可以留在这里享受他的足球，或者去一家大俱乐部，冒着被留在板凳上的风险。”