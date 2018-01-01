金童不理转会传言纷扰：完全没兴趣和梅罗踢球

当他从都灵体育报获得金童奖时，这位后卫对关于他未来的问题不予理睬。

德利赫特淡化了外界对他未来的猜测，表示现在他更愿意和哈基姆·齐耶赫一起在阿贾克斯踢球，而不是加盟欧洲豪门球队和C罗和梅西一起踢球。

本周一，这位19岁的后卫来到都灵接受了象征着欧洲21岁以下最有前途球员的金童奖。

他在阿贾克斯的表现也在荷兰国家队获得了一席之地，并和一些欧洲豪门球队产生了联系。

据报道尤文图斯和巴塞罗那对这名少年很感兴趣，但是当被问及他更喜欢和C罗还是梅西一起踢球时，德利赫特回答道:“我更喜欢和齐耶赫一起在阿贾克斯踢球。”

虽然德利赫特把关于他未来的所有讨论都放到了赛季末，但是关于他的未来以及他是否有兴趣转会到意甲冠军的问题仍然存在。

然而，他在赞扬意大利的同时，淡化了自己目前离开荷兰豪门的兴趣。

“尤文图斯？我现在不考虑转会市场。意大利是一个踢足球的好国家，但目前我完全专注于现在。”

“我没有想过离开阿贾克斯的可能性，也没有想过我将来会在哪个联赛踢球。”

德利赫特的部分关注点无疑是在荷甲，阿贾克斯在积分榜上仅落后目前的冠军埃因霍温两分。

然而，与联赛对手不同的是，阿贾克斯在欧冠小组赛中出线，并将在16强对阵卫冕冠军皇家马德里。

德里格特认为这是一个绝佳的机会，他和阿贾克斯的队友们可以通过结束皇马连续四冠王的希望来展示他们的实力。

“这将是一场非常艰难的比赛，对手是世界上最好的球队，但我们有信心。”德利赫特说，“我们可以击败皇马，向全世界展示我们的实力。”

德利赫特成为了第一个将金童奖杯带回家的后卫球员——他本人对这个荣誉珍视无比。

“对于一名后卫来说，赢得这个荣誉是一个伟大的目标，我很高兴成为我这个位置上第一个赢得这个奖杯的人。”他补充道。