金球奖遭黑手党操纵？C罗母亲怒揭足坛黑幕

34岁的葡萄牙人一直以来都被认为是足球史上最出色的球员之一，但他的妈妈认为他还应该得到更多的认可。

无论是在曼联，皇马还是尤文，C罗都享受了无比辉煌的职业生涯。2016年欧洲杯，他更是作为队长率领葡萄牙国家队历史上首次夺得了冠军。

不过就在去年，垄断过去十年金球奖的C罗和梅西这对老对手，都没能再次为自己五届金球的纪录再添一笔。C罗在皇马的前队友莫德里奇凭借世界杯亚军和帮助俱乐部再夺欧冠的出色表现，成为了金球奖的新主人。

C罗的母亲多洛雷斯-阿韦罗相信，自己的儿子理应得到更多的荣誉，她坚信有黑恶势力在幕后排挤C罗。

这位母亲告诉葡萄牙媒体：“足球界存在着黑手党。”

“如果没有他们，我的儿子应该得到更多的（个人性质的）国际奖项。如果你看到发生了什么，你就会知道这就是黑手党在作祟。”

“如果他是西班牙人或者英格兰人，他们就不会这样对他。但就因为他是葡萄牙人，来自马德拉群岛，所以，就发生了这些事。”

今年的金球奖，虽然C罗和梅西都顺利进入了最后的备选名单，但他们还要面临利物浦双雄范戴克和马内的竞争。

而C罗的母亲相信，只要黑恶势力不作祟，尤文前锋就可以再次夺得这一奖项。

“我不知道他是否会成为金球奖得主，但我有这个信心，如果我们好好看看他整个赛季的表现，我就觉得他值得。”

不过这位母亲并不是罗纳尔多家族第一个出来质疑足坛黑势力的成员。早在去年，C罗的姐姐就在莫德里奇加冕金球后，在自己的ig上表示：“太不幸了，这就是我们生活的世界，充斥着黑手党和肮脏的金钱。”