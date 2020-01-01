金毛狮王：J罗应该离开皇马 他有能力在任何球队踢首发

这位哥伦比亚的组织核心已经被他的同胞告知离开伯纳乌，去寻找更好的地方。

哥伦比亚传奇球星卡洛斯·巴尔德拉马表示，哈梅斯·罗德里格斯应该离开皇马，自己的这位同胞有能力为世界上任何一支球队效力。

在去年夏天结束在拜仁的租借之后，这位28岁的哥伦比亚中场一直在努力进入皇马首发阵容，但截至目前他并没有成为齐达内手下的绝对主力，只为球队出场了13次，有1球1助攻入账。

这位哥伦比亚国脚的未来似乎在离伯纳乌越来越远，他与皇马的现有合同将在明夏到期，如果白衣军团不在今夏卖掉他，那么球员将在明夏自由身离开。阿森纳、埃弗顿以及狼队是三支最有兴趣在今夏签下他的俱乐部，尤其是太妃糖，与他在皇马和巴萨两度合作的意大利教头安切洛蒂正在那里执教。

其他球队

哈梅斯的哥伦比亚同胞巴尔德拉马认为，这位指挥官型中场应该在今夏离开皇马，凭借他的实力，有能力在任何球队踢上首发。

在接受Caracol采访时，曾经为哥伦比亚国家队出场过111次的“金毛狮王”卡洛斯·巴尔德拉马表示：“哈梅斯现在已经足够强大了，他可以自己做决定了。”

“如果我是他的话，我会选择从马德里逃走。”

“他有实力为世界上任何球队效力，我对他的实力丝毫不怀疑。”

“他是个伟大的球员，他已经证明了这一点。他有能力在世界任何一支球队踢上首发，他有能力在世界上任何地方踢球。”