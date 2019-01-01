金杯赛曝丑闻 弱旅尼加拉瓜三国脚招妓被开除出队

三名尼加拉瓜国脚在参加中北美及加勒比金杯赛期间因招妓被发现而被开除出队。

中北美及加勒比金杯赛激战正酣，却从弱旅尼加拉瓜队中曝出丑闻。

在小组赛首战0-4惨败哥斯达黎加后，当场比赛有出场的主力中卫卡洛斯-蒙特内格罗、主力中场马尔隆-洛佩斯以及替补前锋卡洛斯-查瓦利亚在球队下榻的酒店内招妓被发现，怒不可遏的尼加拉瓜主帅亨利-杜瓦特一举将这三名球员开除出队，并即日遣送回国。

杜瓦特表示：“酒店保安在凌晨一点叫醒我，他们向我展示了一段几名我们的球员带着衣着性感的女性进入了各自的房间的视频。尽管我无法从画面中辨认出是哪些球员，但安保人员认出了就是他们三人。”

“我当即就先跑到蒙特内格罗和查瓦利亚的房间，让他们立即收拾行李滚蛋。然后我的教练团队人员让我进入另一间房，一名女子刚从浴室走出来，而洛佩斯也赫然出现在我们面前，要知道当时已经凌晨两点了。我告诉洛佩斯：‘继续你们的派对，但完事后也请你立马滚回家’。”

尼加拉瓜足协随后官方宣布：“由于洛佩斯、蒙特内格罗以及查瓦利亚这三名球员于6月16日首场金杯赛比赛结束的四个小时后在酒店内严重违纪，我们决定将他们三人即日开除，尼加拉瓜国家队将与20名球员继续角逐金杯赛。”

尼加拉瓜将在接下来的两场小组赛中先后面对海地以及百慕大。

尼加拉瓜历史上曾在2009年和2017年两度跻身中北美及加勒比金杯赛决赛圈，但他们输掉了所有六场比赛。