量入为出 穆里尼奥：热刺不会是转会窗之王

葡萄牙人告诉球迷们不要期望在未来三周内热刺会发生翻天覆地的变化。

热刺主帅穆里尼奥警告球迷们不要期待一月的转会窗口会像利物浦或切尔西一样精彩。

热刺发现自己陷入了困境，前锋哈里·凯恩和中场穆萨·西索科至少要到4月份才会复出。

主教练穆里尼奥认为，虽然他可能会在他之前的俱乐部大把花钱，但北伦敦的情况却大不相同。

事实上，他将自己球队的情况与周六作客托特纳姆热刺球场的利物浦相提并论。

“利物浦需要一名门将。”他说：“他们选择了世界上最好的三个门将之一（阿利森）。Boom。他们需要多少个窗口来解决这个问题？一个。”

“但我们必须以不同的方式来做。神奇的转会窗口，你需要更少的时间。平衡的转会窗口，你需要更多的时间，这就是热刺的概况。对我来说，这是时候了，所以我们需要更多的转会窗口，因为我们不会成为转会窗之王。”

穆里尼奥承认他在切尔西的成功至少部分归功于俱乐部老板阿布拉莫维奇的预算。

“得了吧！”他说：“这很简单。（阿布拉莫维奇问)‘我想要哪个中后卫？’那个，谢谢老板！”

“在热刺，这是一个不同的挑战。你应该用另一种方式看待它。如果你对热刺的情况说真话，那就不是问题。对我来说，这是非常愉快的。我很高兴来到这个俱乐部。我很高兴来的原因之一是一切都很清楚。”

“我没有得到任何承诺，在这一刻，我可以说：‘哦，这不是事实，我很失望，我们不知道。’一切都是诚实和明确的，我将兑现我的承诺，所以我也不会误导他们。”

“当我来的时候，我没有想到哈里·凯恩，穆萨·西索科，本·戴维斯会因为伤病而缺席。但这并没有改变我对现状的看法。”

热刺继续与AC米兰前锋皮亚泰克联系在一起。