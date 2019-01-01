野心太大 阿尔卡塞：不甘替补 目标更多多特首发

这名前锋在1-2负于杜塞尔多夫的比赛中攻入一球，打破了替补球员单赛季进球数的联赛纪录。

多特蒙德的阿尔卡塞说，自己很“有野心，不能只是坐在替补席上”，他希望增加他在德甲俱乐部的比赛时间。

这位前巴塞罗那球员上赛季只在多特蒙德首发15次，而多特蒙德未能从对手拜仁慕尼黑手中夺取德甲冠军。

多特蒙德在本赛季的大部分时间里都是联赛领头羊，在上个赛季，他们似乎已经准备好阻止拜仁连续第七个赛季夺冠，之后他们以0-5的比分输给了联赛对手，粉碎了他们夺冠的希望。

阿尔卡塞在1 - 2负于杜塞尔多夫的比赛中打入一球，打破了替补球员单赛季进球数的联赛纪录，同时打破了前弗莱堡前锋尼尔斯·彼得森的纪录。

这位西班牙国脚表示，他觉得自己已经准备好在下个赛季在法弗尔的球队中赢得一个更稳定的位置。

“我不喜欢坐在替补席上，因为我是一个非常有野心的人，”阿尔卡塞在二月份从巴萨租借到多特蒙德后对天空体育说。

“我是一个快乐、有趣的人，但当我坐在板凳上时，我不再喜欢任何东西，然后我就是一个复杂的人，我不喜欢这样。”

阿尔卡塞也对“近两年来我都没有完成连续三场首发”表示遗憾，并声称他在暑假期间“非常努力”，以确保他不会继续缺席多特蒙德的比赛。

“我们差一点就能以一种相对容易的方式赢得一个大冠军。足球有它自己有趣的情绪，我们没有做到。“我努力帮助实现我的目标，这样我们就能在积分榜上再爬上一个位置。”

这位25岁的球员上个赛季初从巴萨租借到多特蒙德，尽管在首发阵容中缺少出场机会，但他已经在德国攻入17球。

他代表西班牙国家队出场15次，并在2018年10月从西甲转会到德甲后不久收到了近两年来的首次征召。