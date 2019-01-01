野心勃勃 南伦敦的扎球王：我要踢欧冠 我要拿冠军

威尔弗里德·扎哈想离开水晶宫，去追求他的欧冠梦。

威尔弗雷德·扎哈本赛季在水晶宫表现出色，在30场英超比赛中打入8球并有8次助攻。

扎哈在塞尔赫斯特公园有着英雄般的地位，他在俱乐部里一路打拼，2015年在曼联度过一段艰难的时光后回归球队。

但是他从来没有隐藏过他想在欧洲顶级俱乐部取得成功的野心，现在他透露他已经准备好在最高水平上再试一次。

他在接受《每日邮报》采访时说:“我太有野心了。我的目标不仅仅是为顶级俱乐部踢球，而是在俱乐部层面以及与科特迪瓦一起赢得冠军。为了让我变得更好，为了实现我所知道的我有能力做到的，我必须瞄准最高水平的比赛，赢得奖杯。我很幸运在我的职业生涯中走了这么远。但我觉得我能提供的还有很多。我必须经历欧冠。我只是需要机会，仅此而已。剩下的我来做。”

德甲豪门多特蒙德去年夏天一直在关注他的情况，而托特纳姆热刺则是他的长期追求者。

水晶宫说服扎哈在本赛季开始前签下一份周薪13万英镑的新合同，这将他与一份5年的合同捆绑在一起，使他成为他们收入最高的球员。南伦敦人不愿意在这个夏天失去他们的球星，据报道，他们至少要在这名26岁的球员身上得到5000万英镑。

尽管在曼联的表现不佳，扎哈在过去的几个赛季在水晶宫已经证明了他无可置疑的能力，毫无疑问，欧洲顶级俱乐部将会排起队来签下他。