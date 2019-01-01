重返英格兰 鲁尼：我仍然有实力在英超踢球

这位前英格兰前锋希望带领公羊重新回到顶级联赛，他相信自己依然可以在英超中担任一名射手。

韦恩·鲁尼声称他仍然有足够的能力在英超踢球，这位前英格兰前锋正准备在德比郡担任球员兼教练的角色。

鲁尼在曼联的时候，以及两次效力埃弗顿的时间里，在英格兰顶级联赛中总计攻入208球，还成为了曼联的队史头号射手。

现在，他加入了公羊队，目前他们排在第16位，但鲁尼相信他仍然可以进入顶级联赛。

“当我在埃弗顿的时候，我仍然觉得我可以做到，但是其他人已经做出了他们的决定，”这位34岁的球员说，他周六在普莱德公园观看了德比0-1输给米尔沃尔的比赛。

“现在我的目标是让德比回到英超联赛，并希望在那里为他们发挥我的作用。”

“吉格斯在英超一直打到快40岁的时候，加雷斯·巴里说他想在40岁的时候也能这么做。”

“如果我身边有合适的球队，我仍然可以在英超踢球。”

鲁尼计划将来进入管理层，但他相信如果球队发挥他的长处，他在球场上仍有很多可以贡献。

“了解足球很重要。这并不是说要跑来跑去，而是要用你的头脑来踢比赛。”

“有时候你会迷失，因为你没有进那么多球。”

“我在英超效力的两支球队是曼联和埃弗顿。我现在在德比，希望我们能和他们一起到达那里。”

这位34岁的球员曾效力于华盛顿联队，在48场比赛中打进23球，令人印象深刻。

他与公羊队签订了一份18个月的合同，尽管他与美职联的球队的合同还有两个赛季。

德比主席在8月份宣布签约的时候宣布，鲁尼将以球员身份加盟俱乐部。

由于他的合同将在1月开始，鲁尼的处子秀将在1月2日在普莱普公园对阵巴恩斯利的比赛中上演。在那之前，他们将客场挑战雷丁和维冈，然后主场迎战查尔顿。