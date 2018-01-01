重返积分榜第一 瓜帅确认将会收看双红会

热苏斯的两个进球和斯特林的一个头球帮助这支卫冕冠军登上联赛榜首，但如果克洛普的球队获胜，他们仍将屈居第二。

曼城在伊蒂哈德球场3:1战胜埃弗顿后，瓜迪奥拉确认他将观看利物浦队对阵曼联队的比赛。

热苏斯的两个进球曾让曼城遥遥领先太妃糖，但是埃弗顿凭借勒温在第65分钟头球破门将比分差距缩小至一球，让瓜迪奥拉造成一定困扰。

不过，斯特林在四分钟后攻入一球，锁定胜局，确保曼城超越了利物浦，排在英超积分榜首位。

红军有机会于周日下午在安菲尔德与曼联的比赛夺回榜首，但如果未能取胜，瓜迪奥拉的球队将继续保持领先。

当被记者问及会否观看这场比赛时，这位曼城主帅回答说:“当然会，这是一场好看的比赛，我会看的。”

在对阵埃弗顿的比赛中，曼城似乎控制了比赛，拥有67%的控球率，以及送出13次射门，而埃弗顿只有9次。

在周三欧冠2：1战胜霍芬海姆后，曼城经历了一个短暂的起伏。瓜迪奥拉认为在如此的赛程安排情况下，能够战胜埃弗顿队是一个了不起的成就。

这位主帅继续说道：“这是一场棘手的比赛，在欧冠比赛结束后，只有不到三天的恢复时间。”

“他们能够在斯坦福桥拿到一场平局，以及在安菲尔德的最后一秒种之前都能够战平对手。他们是一支顶级球队，不仅仅是首发这十一人。”

“今天，心想着我们可能要遇到麻烦了，我们确实遇到了，比赛到最后一刻才算结束。”

瓜迪奥拉在赛后也对这两名取得进球的球员大加赞扬，特别是对斯特林，位边锋因为上周末受到切尔西球迷的种族主义辱骂而登上新闻头条。

同时，热苏斯也很高兴能够取得其自八月份以来的首个英超联赛进球，他表示曼城的阵容深度让他在曼彻斯特的日子不太好过。

这支卫冕冠军接下来会在联赛杯作客至莱切斯特城，然后会在主场迎来与水晶宫的英超比赛。