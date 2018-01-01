重返积分榜第一 瓜帅确认将会收看双红会
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曼城在伊蒂哈德球场3:1战胜埃弗顿后，瓜迪奥拉确认他将观看利物浦队对阵曼联队的比赛。
热苏斯的两个进球曾让曼城遥遥领先太妃糖，但是埃弗顿凭借勒温在第65分钟头球破门将比分差距缩小至一球，让瓜迪奥拉造成一定困扰。
不过，斯特林在四分钟后攻入一球，锁定胜局，确保曼城超越了利物浦，排在英超积分榜首位。
红军有机会于周日下午在安菲尔德与曼联的比赛夺回榜首，但如果未能取胜，瓜迪奥拉的球队将继续保持领先。
当被记者问及会否观看这场比赛时，这位曼城主帅回答说:“当然会，这是一场好看的比赛，我会看的。”
在对阵埃弗顿的比赛中，曼城似乎控制了比赛，拥有67%的控球率，以及送出13次射门，而埃弗顿只有9次。
在周三欧冠2：1战胜霍芬海姆后，曼城经历了一个短暂的起伏。瓜迪奥拉认为在如此的赛程安排情况下，能够战胜埃弗顿队是一个了不起的成就。
这位主帅继续说道：“这是一场棘手的比赛，在欧冠比赛结束后，只有不到三天的恢复时间。”
“他们能够在斯坦福桥拿到一场平局，以及在安菲尔德的最后一秒种之前都能够战平对手。他们是一支顶级球队，不仅仅是首发这十一人。”
“今天，心想着我们可能要遇到麻烦了，我们确实遇到了，比赛到最后一刻才算结束。”
瓜迪奥拉在赛后也对这两名取得进球的球员大加赞扬，特别是对斯特林，位边锋因为上周末受到切尔西球迷的种族主义辱骂而登上新闻头条。
同时，热苏斯也很高兴能够取得其自八月份以来的首个英超联赛进球，他表示曼城的阵容深度让他在曼彻斯特的日子不太好过。
这支卫冕冠军接下来会在联赛杯作客至莱切斯特城，然后会在主场迎来与水晶宫的英超比赛。