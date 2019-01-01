重返恒大高拉特同意入籍 里皮回归利好不断

广州恒大近日召回了外租的高拉特，并将与他签下高薪长约，外界盛传他将入籍代表中国队出战。

近日，广州恒大外援高拉特在租借帕尔梅拉斯仅仅四个月后便终止合同返回广州，多家媒体爆料称他将入籍中国并代表中国队出战世界杯预选赛。

据巴西《环球体育》报道，为了让高拉特回归恒大并加入国足，恒大给高拉特开出了涨薪500万欧元的丰厚合同，并将续约五年，如此一来高拉特的年薪将会突破一千万欧元，这是一个令他“无法拒绝”的合同。而帕尔梅拉斯也将因此得到资金补偿。

据《东方体育日报》报道，目前高拉特本人已经同意入籍，而上海上港的巴西外援埃尔克森更是有望在近期完成入籍手续。据该媒体透露，为了给外援名额进行调整，恒大有意在下半赛季将布朗宁租借至天津天海，待归化手续完成，预计下个赛季布朗宁将和本赛季被租借至上海申鑫的罗伯托·萧一同以内援的身份回归恒大。如果高拉特入籍顺利，这三名球员下个赛季都将以内援身份征战中超。

在今年一月的亚洲杯后，马塞洛·里皮曾宣布不再担任中国国家队主帅，但五月他却重掌国足帅印。考虑到里皮对中国球员的了解和与许家印的交情，《东方体育日报》透露曾在广州恒大效力于里皮手下的埃尔克森以及亚冠和中超金靴高拉特的入籍是促成里皮回归的关键因素，因为这两名巴西球员的加入将大大提升中国队的竞争力。

高拉特代表帕尔梅拉斯出战12场打进4球。在4月28日的巴甲首轮比赛中，高拉特扭伤右膝盖，预计将伤缺两个月。

高拉特在2015年1月以打破当时中国足坛转会费记录的1500万欧元身价从巴甲的克鲁塞罗加盟广州恒大，在效力期间曾赢得2015年亚冠冠军和三次中超冠军。到2020年，他在中国的居留时间将满5年。

2014年9月，高拉特曾在友谊赛中代表巴西国家队出场，但由于比赛是友谊赛性质，这并不影响高拉特在满足条件的情况下代表其他国家队出场。