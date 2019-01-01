重返一队无望 热刺出750万年薪引诱拉比奥

巴黎圣日耳曼主帅图赫尔在上周表示，俱乐部青训球员拉比奥已经不在球队计划中，他将继续被下放至预备队。据法媒体消息，热刺希望以750万欧元年薪的报价打动球员，并承诺首发位置，将他带到英超赛场。

北京时间1月28日，阿德里安-拉比奥继续遭到巴黎圣日耳曼俱乐部的封杀，他目前只能跟随预备队训练。主帅图赫尔日前表明，球员不在球队的长期计划内，而俱乐部高层亲自决定雪藏拉比奥。

不过据法国媒体ParisUnited最新消息，拉比奥仍有可能再次重返一线队代表巴黎圣日耳曼出场。

尽管拉比奥本人已经与巴萨达成协议，但来自英超赛场的利物浦、切尔西和热刺等俱乐部对这名巴黎青训产品也有浓厚的兴趣，他们都希望在这个冬窗将球员招致麾下。

拉比奥如果一直被雪藏，他就会履行完与俱乐部的合约，在今年夏天以自由身离开巴黎。

据悉，热刺愿意为拉比奥提供750万欧元的年薪，以及500万欧元的签字费。而主教练波切蒂诺还曾向拉比奥表示，愿意允诺首发的位置。

热刺在这个冬窗失去了中场大将登贝莱，他们目前在国内赛场遭遇困境，必须加强球队的中场。不过拉比奥虽然喜欢伦敦，但他更愿意加盟克洛普的利物浦。之前从巴黎圣日耳曼加盟热刺的奥利耶和小卢卡斯都希望劝说拉比奥加盟伦敦球队。

与此同时，ParisUnited还透露，尽管封杀拉比奥的指示来自俱乐部主席纳赛尔本人，但图赫尔也曾希望高层改变心意，让拉比奥重返一线队，但是这一提议遭到拒绝。