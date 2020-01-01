重要胜利 吉鲁：力克热刺是切尔西的赛季转折点

这位世界杯冠军相信弗兰克·兰帕德的球队将会强势的完成这个赛季的英超联赛。

切尔西前锋吉鲁认为周六2-1战胜热刺的伦敦德比战是蓝军的“转折点”。

吉鲁在斯坦福桥迎战热刺的比赛中再次命中球门，随后马科斯·阿隆索为兰帕德的球队又进了一球，使得安东尼奥·吕迪格迟来的乌龙球对客队来说只是一个安慰。

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这场胜利结束了切尔西连续四场的英超联赛不胜，吉鲁相信这将有助于重新点燃他们对下赛季欧冠资格的追逐。

“这对我们来说是一场非常重要的比赛，”吉鲁说。“我想谈谈团队精神。我们展现了伟大的品格。”

“我们知道这可能是一个转折点，因为我们在主场失去了一点信心。能够反弹回来，并在与对手的比赛中取得如此艰难的胜利，真是太好了。”

对于33岁的本赛季只打了7场英超联赛的吉鲁来说，这是一次特别的宣泄经历，因为大多数情况下塔米·亚伯拉罕在首发阵容中比他更受欢迎。

事实上，吉鲁本来在一月转会窗口被卖给国际米兰是不可避免的。虽然转会失败了，但这位世界杯冠军在做出贡献后仍然保持了积极的态度。

“我已经在看台上呆了三个月了，所以对我和我们所有人来说，这是一个特殊的日子。”他说。之前，他从11月30日到2月17日之间都没有出现在顶级联赛中。

队长塞萨尔·阿兹皮里奎塔也很高兴看到吉鲁恢复了状态，他认为吉鲁的复出对俱乐部的每个人来说都是件好事。

“我们是一个团队，”他说。“我们需要为每一场比赛做好准备。当你不踢球的时候，这是很困难的，每个人都想帮助球队，每个人都在努力训练，为加入球队而奋斗。竞争让球队获得额外的百分之百，每个人都能达到极限。”

接下来，切尔西的注意力将转向欧洲足球，拜仁慕尼黑将在周二做客斯坦福桥参加欧冠16强第一回合的比赛。