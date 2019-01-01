重要性不言而喻 巴塞罗那已和梅西谈新合同

这位阿根廷巨星的未来最近受到质疑，但巴塞罗那希望能很快达成一项新协议。

巴塞罗那体育总监埃里克·阿比达尔证实，梅西正在与巴塞罗那就一份新合同进行谈判。

这名阿根廷国脚已经为巴萨效力了18年，但是今年早些时候传出他可以在任何赛季结束后免费离开诺坎普，这让他的未来受到了质疑。

五次金球奖得主梅西与西甲冠军的正式合同到2021年结束，但阿比达尔希望不久能达成新的协议。

“他们已经在谈了。”他告诉《世界体育报》：“我不知道我们是否会很快得到消息，因为决定将取决于球员，但对于我们俱乐部来说，我希望尽快得到解决。”

当被问及何时会宣布协议时，阿比达尔表示：“协议何时公布将会被知晓，但我对此持肯定态度。”

自2005年以来，梅西已经续约8次，最近一次续约是在2017年11月，这使他成为西甲收入最高的球员——据报道每周收入58万欧元。

这笔交易还包括一笔7亿欧元的巨额转会费违约金，不过有报道称，合同中还包括一项条款，允许他在任何赛季结束后前往欧洲以外的球队。

尽管他已经32岁了，但他的技术和对球队的重要性并没有减弱的迹象。在梅西因伤缺阵期间，巴塞罗那打出了25年来最糟糕的赛季开局。

然而，自从他在9月对阵比利亚雷亚尔的比赛中首次首发以来，巴萨在所有比赛中赢得了10场比赛中的8场，梅西在11次出场中攻入9球。

与此同时，阿比达尔也证实了青训产品安苏·法蒂正在等待合同的延长，在他的突破性赛季中给人留下了深刻的印象。

阿比达尔说：“我们也在和他谈话。他是我们必须保护的年轻球员。我们必须和他的家人和代表谈谈。”