重获新生 迪巴拉将得到尤文千万年薪新合同

这名阿根廷国脚在一度接近离开后向斑马军团证明了自己的价值，并将获得新的合同。

保罗·迪巴拉曾经一度与曼联和托特纳姆热刺联系在一起，他将在尤文图斯得到一份利润丰厚的新合同。

接近意甲冠军的消息人士向够力足球透露，新的条款正在安联球场准备中。

这名备受好评的阿根廷国脚将结束任何关于他长期未来的问题。

在过去的12个月里，在不同的阶段，迪巴拉在都灵的工作似乎即将结束。他的实力已经被英格兰的球队所垂涎，曼联是第一个尝试并吸引他去英超的球队。

红魔准备卖掉卢卡库来增加筹码，但是没有达成一致。这名比利时前锋现在在意大利效力于尤文图斯的竞争对手国际米兰。

热刺去年夏天也很想签下迪巴拉，他们想在转会窗最后期限前签下迪巴拉。然而，他们失败了，肖像权的问题最终迫使热刺另觅他人。

在2019- 2020赛季，迪巴拉是一名重生的前锋，在23场比赛中打入9球，贡献6次助攻。

这名26岁的球员并没有在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的阴影下发挥，而是凭借自己的能力成为了明星。

迪巴拉充分利用了萨里入主的机会，再次成为球队的关键人物，现在他将得到一份新合同，让他留在目前的环境中。

迪巴拉准备与尤文图斯延迟两年合同，新合同在2024年到期，他的年薪将达到1000万欧元。

斑马军团已经准备在本赛季延长莱昂纳多·博努奇和胡安·夸德拉多的合同，什琴斯尼也准备在合同上签字，而迪巴拉将在再次证明他的价值后做出自己的贡献。