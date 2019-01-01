重获新生 拉拉纳享受“若日尼奥角色”

这位中场球员在对里昂的友谊赛中给人留下了深刻的印象，帮助他的球队控制了球权，并以一场胜利结束了季前赛。

亚当·拉拉纳很享受在利物浦重新学习他的职业生涯，他认为这是一个他可以为克洛普的球队带来改变的位置。

红军主帅在这个赛季的季前赛中谈到了他对这位31岁的中场球员的信心，他认为他有能力从中场控制比赛。

意大利国脚若日尼奥的深层角色是毛里齐奥·萨里带领的那不勒斯队的关键，尽管他的体系在切尔西没有得到同样的赞誉，克洛普还是希望拉拉纳能扮演类似的角色。

“这很好。”拉拉纳在俱乐部官方网站上说。“我发现自己在这里打了几次季前赛，我很高兴在任何地方踢球。我很享受这样的生活，很明显我很在行。我还有很多地方需要提高，我相信我在那里会学到更多。我很高兴有更多的时间来找状态。(教练)说过我可以在那里踢球，我有能力在那里踢球。没有任何正式的交谈，但我很高兴在那里踢球。我看到很多球，我是那种想要控球的球员;我觉得我可以让我们前进，让我们摆脱困境，给利物浦带来不同的面貌。只要我能保持健康——我一直在努力保持健康——我想我能给利物浦带来高质量。”

在季前赛的最后一场友谊赛中，拉拉纳在这个位置踢了一小时，在日内瓦与法甲里昂的比赛中，利物浦后来居上以3-1取胜。

他们将在8月4日与曼城的社区盾比赛中开始英格兰本土赛季，拉拉纳对球队结束四场不胜感到高兴。

“很显然，回到胜利的道路上是很好的。”他说：“这不是季前赛的全部，但养成良好的习惯是件好事。我认为每个人都发挥了很好的作用，这对我们来说是一个很好的表现。

“这是一个有点危险的开始，但反应很好。本赛季我们将在比赛中落后，我确信，所以我认为小伙子们表现出了良好的性格，能够在对阵里昂的比赛中重新找回状态。小伙子们刚上场时打得也很好。(那是)一种不同的阵型，半个小时后有些变化。教练说他想用这场比赛让每个人都达到标准，给每个人他们需要的时间，这取决于他们所处的水平，我认为我们处理得非常好。”