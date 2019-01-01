重获新生 弗里克：库蒂尼奥在正确的轨道上

德甲冠军的临时主教练在俱乐部的最近一场比赛对库蒂尼奥印象深刻，他支持巴西人“展示他的能力”。

拜仁慕尼黑主教练汉西·弗里克相信菲利佩·库蒂尼奥在周中战胜热刺的比赛中进球后“在正确的轨道上”。

库蒂尼奥在安联球场的表现在赛季初从巴塞罗那租借而来后就受到了质疑。

这位巴西国脚在19场比赛中攻入4球，贡献5次助攻，拜仁在德甲排名第七。其中一个进球是在周三欧冠3-1战胜热刺的比赛中打进的，库蒂尼奥的表现得到了临时主帅弗里克的赞扬。

“他在对热刺的比赛中踢得很好。这对他来说很重要。”弗里克在周六主场对阵不来梅的赛前新闻发布会上说：“他的状态很好，而且在正确的轨道上。来到德国并立即获得一个立足点是不容易的。他会再次证明自己的实力。”

由于金斯利·科曼因膝伤缺阵，库蒂尼奥可能会在对不来梅的比赛中出现在左路。阿方索·戴维斯也在竞争这个位置，但是弗里克仍然有他的选择。

当被问及库蒂尼奥是否可以首发时，他说：“我们将拭目以待。我对阿方索非常满意。他的防守做得很好。他的速度使他成为我们后防的重要人物。他在控球上也很强壮。我真的很喜欢他的发展。”

德甲卫冕冠军目前落后领头羊门兴格拉德巴赫7分，弗里克已经承认他的球队在这个周末不能再丢分了。

“我们需要专注于比赛。如果我们没有达到100%，他们可能会让我们大吃一惊。”他表示：“我们希望以三场胜利结束今年。这并不容易，但这是我们为自己设定的目标。并非一切都是完美的。你永远无法达到完美。”

“我们必须更好地合作，尽早给对手施加压力。我们有很多控球权，但重要的是要避免在危险区域丢球。”